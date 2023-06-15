Что опаснее — сидр и пиво или крепкий алкоголь

Токсиколог Кутушов: пиво вызывает ишемическую болезнь сердца. А также ещё ряд нешуточных заболеваний, в том числе сахарный диабет и камни в желчном пузыре. Всё дело в том, что слабоалкогольные напитки — понятие лишь условное, хоть они и содержат до 10% спирта. При этом пивной алкоголизм тоже существует и бороться с ним посложнее водочного с его 40%.

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Привыкание к слабоалкогольным напиткам происходит крайне быстро, предупредил врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (Ганновер, Германия), членкор РАЕН, членкор Международной академии авторов научных изобретений и открытий Михаил Кутушов.

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По словам специалиста, сначала они негативно воздействуют на печень, почки и систему ЖКТ. А на долгосрочную перспективу не исключён и пивной алкоголизм.

Поэтому опасно и утверждение о том, что от одной-двух банок ничего не будет, которого придерживается немало россиян.

«Некоторые исследования предполагают, что если мужчина пьет алкоголь в минимально допустимых дозах, то это может снизить риск сердечно-сосудистой патологии. Однако здесь стоит говорить не о слабом алкоголе, а о качественном — о вине и крепких напитках», — отметил Кутушов.

Пиво же плохо отражается не только на сердечно-сосудистой системе, но и на нервной.

Также врач прокомментировал случаи недавнего массового отравления контрафактным сидром с более чем 30 смерями.

Кутушов считает, что дело не только в метаноле, который нашли в напитке, а ещё и в том, что он сам по себе совсем не безопасный.

Во-первых, по его словам, до такой степени отравиться минимальным количеством спирта, который могли добавить в сидр, невозможно.

«Для смертельного отравления нужно выпить не менее 80–100 мл чистого метилового спирта. А крепость сидра в среднем от 4% до 8%, то есть столько спирта содержится в объёме напитка, и для смертельного отравления надо выпить несколько литров. Можно провести анализ для уточнения причины смерти: взять кровь, мочу и ткани», — сказал он.

Во-вторых, опасен и фактор хранения сидра. Если он простоял несколько месяцев в тёплом месте, в нём может произойти химическая реакция. И в результате этого напиток способен стать токсичным ядом.

Как спастись при отравлении палёным алкоголем

После массового отравления россиян в нескольких регионах страны «Секрет» узнал у специалистов, как помочь себе при отравлении контрафактным спиртным.

Самое главное — не откладывая, обратиться за медпомощью. Сам человек не способен определить тяжесть отравления, а лечение народными методами может сделать ещё хуже.

Но если вдруг скорая едет очень долго, а пострадавшему всё хуже и хуже, можно выпить чистой водки или спирта. Этиловый спирт — некий антидот метиловому. Это доказала недавняя история двух девушек, выпивших контрафактный сидр. Одна из них умерла, другая же особо и не пострадала, так как, вероятно, как раз употребила ещё и другой напиток.

А гастроэнтеролог порекомендовала при подозрении на отравление палёным алкоголем срочно очистить организм. Для этого необходимо в ожидании скорой:

Уложить человека на бок или на живот, чтобы он не захлебнулся рвотой.

Промыть ему желудок: он должен выпить не меньше 1 л воды с содой и вызвать рвоту.

После рвоты укутать в плед или одеяло, чтобы согреть.

Дать сорбент.

Как отличить метиловый спирт от этилового

Органолептических отличий у этих спиртов почти нет, ведь у всех низкомолекулярных спиртов (метиловый, этиловый, пропиточный и т. д.) примерно одинаковые вкус и запах. Отличаться могут дополнительные примеси, которые зачастую прячутся за вкусом дополнительной жидкости — запивки.

Как ранее объяснял «Секрет», выявить контрафакт можно, поискав на месте, в магазине, в интернете информацию с этикетки.