Что опаснее — сидр и пиво или крепкий алкоголь
Токсиколог Кутушов: пиво вызывает ишемическую болезнь сердца. А также ещё ряд нешуточных заболеваний, в том числе сахарный диабет и камни в желчном пузыре. Всё дело в том, что слабоалкогольные напитки — понятие лишь условное, хоть они и содержат до 10% спирта. При этом пивной алкоголизм тоже существует и бороться с ним посложнее водочного с его 40%.
Привыкание к слабоалкогольным напиткам происходит крайне быстро, предупредил врач-токсиколог, профессор, академик ЕАЕН (Ганновер, Германия), членкор РАЕН, членкор Международной академии авторов научных изобретений и открытий Михаил Кутушов.
По словам специалиста, сначала они негативно воздействуют на печень, почки и систему ЖКТ. А на долгосрочную перспективу не исключён и пивной алкоголизм.
Поэтому опасно и утверждение о том, что от одной-двух банок ничего не будет, которого придерживается немало россиян.
«Некоторые исследования предполагают, что если мужчина пьет алкоголь в минимально допустимых дозах, то это может снизить риск сердечно-сосудистой патологии. Однако здесь стоит говорить не о слабом алкоголе, а о качественном — о вине и крепких напитках», — отметил Кутушов.
Пиво же плохо отражается не только на сердечно-сосудистой системе, но и на нервной.
Также врач прокомментировал случаи недавнего массового отравления контрафактным сидром с более чем 30 смерями.
Кутушов считает, что дело не только в метаноле, который нашли в напитке, а ещё и в том, что он сам по себе совсем не безопасный.
Во-первых, по его словам, до такой степени отравиться минимальным количеством спирта, который могли добавить в сидр, невозможно.
«Для смертельного отравления нужно выпить не менее 80–100 мл чистого метилового спирта. А крепость сидра в среднем от 4% до 8%, то есть столько спирта содержится в объёме напитка, и для смертельного отравления надо выпить несколько литров. Можно провести анализ для уточнения причины смерти: взять кровь, мочу и ткани», — сказал он.
Во-вторых, опасен и фактор хранения сидра. Если он простоял несколько месяцев в тёплом месте, в нём может произойти химическая реакция. И в результате этого напиток способен стать токсичным ядом.
Как спастись при отравлении палёным алкоголем
После массового отравления россиян в нескольких регионах страны «Секрет» узнал у специалистов, как помочь себе при отравлении контрафактным спиртным.
Самое главное — не откладывая, обратиться за медпомощью. Сам человек не способен определить тяжесть отравления, а лечение народными методами может сделать ещё хуже.
Но если вдруг скорая едет очень долго, а пострадавшему всё хуже и хуже, можно выпить чистой водки или спирта. Этиловый спирт — некий антидот метиловому. Это доказала недавняя история двух девушек, выпивших контрафактный сидр. Одна из них умерла, другая же особо и не пострадала, так как, вероятно, как раз употребила ещё и другой напиток.
А гастроэнтеролог порекомендовала при подозрении на отравление палёным алкоголем срочно очистить организм. Для этого необходимо в ожидании скорой:
- Уложить человека на бок или на живот, чтобы он не захлебнулся рвотой.
- Промыть ему желудок: он должен выпить не меньше 1 л воды с содой и вызвать рвоту.
- После рвоты укутать в плед или одеяло, чтобы согреть.
- Дать сорбент.
Как отличить метиловый спирт от этилового
Органолептических отличий у этих спиртов почти нет, ведь у всех низкомолекулярных спиртов (метиловый, этиловый, пропиточный и т. д.) примерно одинаковые вкус и запах. Отличаться могут дополнительные примеси, которые зачастую прячутся за вкусом дополнительной жидкости — запивки.
Как ранее объяснял «Секрет», выявить контрафакт можно, поискав на месте, в магазине, в интернете информацию с этикетки.
Многие считают, что определить метиловый спирт можно, если его поджечь. Он должен загореться зелёным. Но на деле это не работает. Просто потому, что никто никогда этого не делает. Так что самый верный способ избежать отравления — не покупать ничего в пластике из-под полы за копейки.