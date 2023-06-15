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Врач объяснила, как укреплять иммунитет без таблеток

Ежедневные прогулки на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет и снизить уровень стресса. Об этом рассказала семейный врач Татьяна Захарова.

«Ежедневная ходьба связана с 15-процентным снижением риска преждевременной смерти. В основном это связано с тем, что многие заболевания, такие как диабет, высокое кровяное давление и сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить, укрепляя кровеносные сосуды и тренируя сердце во время ходьбы», – отметила врач.

По ее словам, прогулки также благотворно влияют на нервную систему, они полезны для психики и помогают справиться со стрессом.

Татьяна Захарова добавила, что ходьба заставляет организм вырабатывать больше иммунных клеток, в результате человек меньше подвержен различным инфекциям, пишет «МедикФорум».

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