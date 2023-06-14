Кардиолог дала совет, как извлечь пользу из стресса

Стресс – состояние, которое не может избежать ни один человек. Он нужен организму, чтобы развиваться, но в то же время провоцирует обострение различных заболеваний. Как сделать так, чтобы стресс улучшал здоровье, а не отнимал остатки сил, рассказала в беседе с «ФедералПресс» кардиолог Анна Кореневич.

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«Есть два вида стресса: адреналиновый и норадреналиновый. Первый разрушает организм – повышает давление, нагрузку на сердце, снижает иммунитет и приводит к простудам, инфарктам, инсультам и даже онкологическим заболеваниям. Его испытывает заяц, который бежит от лисы», – объяснила врач.

А вот лиса, в отличие от ушастого, испытывает норадреналиновый стресс. Такое состояние приносит только пользу – улучшает эластичность сосудов, снижает риск проявления тромбозов и различных воспалений, повышает иммунитет. Когда рыжая догонит зайца, ее организм выбросит мощную волну серотонина и эндорфинов – гормонов счастья и удовольствия. Поэтому в ситуации стресса надо стать именно ею, сказала Кореневич.

Чтобы извлечь пользу из стресса, нужно найти для себя четкую цель и двигаться по ее направлению, как это делает лиса. Но в этом деле, по словам кардиолога, необходимо обязательно соблюдать три нюанса.

Во-первых, цель должна быть экологичной – приносить пользу абсолютно всем.

Во-вторых, за ней должна стоять истина, а не мнение общества, особенно близких людей.

И, в-третьих, путь к цели должен приносить удовольствие.