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Сколько нужно спать, чтобы не терять здоровье

Определение того, достаточно ли вы высыпаетесь и получаете необходимый сон, индивидуально для каждого человека, сообщает "АиФ".

Сколько нужно спать, чтобы не терять здоровье
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Обычно рекомендуется спать от 7 до 9 часов в ночь для взрослых, но некоторым людям может потребоваться больше или меньше времени для отдыха. Важно установить свою собственную норму сна и следить за сигналами вашего организма.

Одним из способов определить, что вы высыпаетесь достаточно, является "правило 15 минут". Если вы засыпаете через 15 минут после того, как легли спать, не просыпаетесь дольше 15 минут в течение ночи и утром после пробуждения вам требуется около 15 минут, чтобы проснуться и войти в обычную жизнь, это может быть признаком того, что вы получаете достаточный сон.

Кроме того, если вы не испытываете сонливости в течение дня и чувствуете себя бодрыми и энергичными, вероятно, это свидетельствует о том, что вы высыпаетесь достаточно.

Важно помнить, что каждый человек уникален, и его потребности во сне могут различаться. Необходимо научиться слушать свое тело, обратить внимание на сигналы усталости и сонливости, и при необходимости скорректировать свой режим сна, чтобы обеспечить оптимальный отдых и хорошее самочувствие.

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