Сомнолог назвал лучшие позы для сна в жару
Эксперт по сну Сэмми Марго заявила, что окружающая среда влияет на качество сна. Повышение температуры может затруднить выработку мелатонина — гормона, регулирующего сонливость.
Для его стимуляции рекомендуется поддерживать прохладу в спальне и сохранять температуру в пределах 16–18°C. В летнее время это может стать проблемой, но спасение найдено.
Сомнолог предложила 4 позы для жарких ночей.
- Морская звезда. Лёжа на спине, раскиньте ноги и руки в стороны. Это создаст большую поверхность для доступа воздуха, что поможет охладиться. Лёгкое одеяло или простыня также добавит комфорта.
- Ложка. Положите подушку между коленями, перевернитесь на бок. Так у вас получится выровнять спину, сохранять дыхательные пути открытыми и не перегреваться.
- Свободное падение. Если вы предпочитаете спать на животе, это положение может вам понравиться. Разместите прохладное полотенце под телом или используйте охлаждающую подушку для регулирования температуры.
- Ноги на стене. Поднимите ноги, опираясь на стену. Такая поза поможет улучшить кровообращение, снизить отёчность, усталость и охладиться.
Перечисленные положения смогут создать комфортную обстановку, сохранять приятную температуру тела и улучшить общее качество вашего сна.
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