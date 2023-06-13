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Сомнолог назвал лучшие позы для сна в жару

Эксперт по сну Сэмми Марго заявила, что окружающая среда влияет на качество сна. Повышение температуры может затруднить выработку мелатонина — гормона, регулирующего сонливость.

Сомнолог назвал лучшие позы для сна в жару
© Чемпионат.com

Для его стимуляции рекомендуется поддерживать прохладу в спальне и сохранять температуру в пределах 16–18°C. В летнее время это может стать проблемой, но спасение найдено.

Сомнолог предложила 4 позы для жарких ночей.
  • Морская звезда. Лёжа на спине, раскиньте ноги и руки в стороны. Это создаст большую поверхность для доступа воздуха, что поможет охладиться. Лёгкое одеяло или простыня также добавит комфорта.
  • Ложка. Положите подушку между коленями, перевернитесь на бок. Так у вас получится выровнять спину, сохранять дыхательные пути открытыми и не перегреваться.
  • Свободное падение. Если вы предпочитаете спать на животе, это положение может вам понравиться. Разместите прохладное полотенце под телом или используйте охлаждающую подушку для регулирования температуры.
  • Ноги на стене. Поднимите ноги, опираясь на стену. Такая поза поможет улучшить кровообращение, снизить отёчность, усталость и охладиться.

Перечисленные положения смогут создать комфортную обстановку, сохранять приятную температуру тела и улучшить общее качество вашего сна.

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