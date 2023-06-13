Сомнолог назвал лучшие позы для сна в жару

Эксперт по сну Сэмми Марго заявила , что окружающая среда влияет на качество сна. Повышение температуры может затруднить выработку мелатонина — гормона, регулирующего сонливость.

Для его стимуляции рекомендуется поддерживать прохладу в спальне и сохранять температуру в пределах 16–18°C. В летнее время это может стать проблемой, но спасение найдено.