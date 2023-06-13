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Назван лучший антисептик для борьбы с вирусами

Команда специалистов из Университета Шеффилда назвала лучший антисептик для борьбы с вирусами, включая грипп и коронавирус. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Virology, показывает, что мягкие моющие средства оказались так же эффективны, как и жесткое мыло.

Назван лучший антисептик для борьбы с вирусами
© Lenta.ru

Частое использование дезинфицирующих средств, в том числе на основе мыла или спирта, может провоцировать контактный дерматит — покраснение и воспаление кожи в результате воздействия раздражителя. Несмотря на широкое использование мягких моющих средств для мытья рук, имеются ограниченные доказательства их противовирусной эффективности.

В ходе работы ученые протестировали антибактериальное мыло, натуральное мыло, мыльные пенки и средства для мытья ванн на основе хлора, чтобы изучить их способность убивать вирусы в оболочке (такие как коронавирус человека и грипп), которые имеют дополнительный слой защиты, в отличие от норовируса и аденовируса.

Результаты показали, что замена жесткого мыла более мягкими моющими средствами эффективна для уничтожения вирусов в оболочке. Также было выявлено, что использование увлажняющих кремов не препятствует противовирусной активности антисептиков. Это означает, что для борьбы с патогенами не требуется наносить на кожу слишком жесткие средства.

При этом вирусы без оболочки показали большую устойчивость ко всем типам протестированных средств для мытья рук. Наиболее устойчивым оказался норовирус — даже когда исследователи увеличили время воздействия мыла с 20 секунд до одной минуты вирус не погиб. Единственным средством, уничтожившим патоген, стал отбеливатель на основе хлора, который, однако, непригоден для нанесения на кожу.

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