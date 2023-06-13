Диетолог назвала мешающие похудеть заболевания

Похудеть человеку может мешать ряд опасных заболеваний — гипотиреоз, анемия, инсулинорезистентность и хронический стресс, отметила диетолог Елена Тихомирова.

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Сбросить вес некоторым людям не позволяет ряд опасных заболеваний, рассказала врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Одно из них — гипотиреоз, снижение функции щитовидной железы. При заболевании орган перестает вырабатывать достаточно тироксина, вещества, отвечающего за обмен веществ. Для похудания человеку в этом случае человеку необходима помощь врача.

Также мешает избавиться от лишнего веса анемия — состояние, при котором в крови уменьшается содержание переносящих кислород эритроцитов и белка гемоглобина. При различных её степенях происходит снижение всех метаболических процессов. Похудеть бывает тяжело и при инсулинорезистентности, отметила специалист. В этом состоянии при нормальном уровне сахара повышается уровень инсулина, из-за чего и возникает неконтролируемый голод.