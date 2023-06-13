Как предотвратить или замедлить развитие близорукости

Средства, привычки и решения, которые позволяют нам естественным образом лечить близорукость.

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Близорукость возникает из-за проблемы с рефракцией, из-за которой удаленные объекты выглядят размытыми. Это связано с тем, как свет отражается в глазу. В случае близорукости из-за близорукой формы глаза свет фокусируется на области перед сетчаткой, а не на самой сетчатке.

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Хотя это состояние не является на 100% обратимым естественным путем, мы можем предпринять определенные меры, которые помогут нам контролировать миопию.

Естественные привычки от близорукости

Есть несколько очень простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить близорукость или замедлить ее развитие естественным путем.

Чаще бывайте на открытом воздухе. Если проводить много времени в закрытых помещениях и смотреть на экраны мониторов (планшеты, компьютеры, мобильные телефоны), глаз в конечном итоге адаптируется к работе на коротких расстояниях. Проведение времени на открытом воздухе помогает предотвратить возникновение близорукости или замедлить ее развитие.

Сохраняйте хорошие привычки в повседневной жизни.

Три наиболее важных из них: соблюдение рабочего расстояния, регулярные перерывы и работа при хорошем освещении.

Также важно отрывать взгляд от экрана примерно каждые 20 минут и смотреть вдаль в течение 20 секунд. В этот момент сознательно моргайте, делая глубокий вдох и пытаясь сфокусировать взгляд вдаль.

Очки и контактные линзы — это обычный способ коррекции близорукости. Кроме того, они предотвращают симптомы, которые могут беспокоить, такие как напряжение зрения, истощение или напряжение глаз, а также сильные головные боли. Несмотря на то, что при правильном использовании они выполняют свою функцию должным образом, они не являются «лекарством» от близорукости.

Близорукость - одна из наиболее распространенных ошибок рефракции глаза, возникающая, когда глаз фокусирует изображение объекта перед сетчаткой, а не непосредственно на ней. Близкие объекты видны четко, а далекие - размытыми. Обычно она усиливается в детстве и подростковом возрасте, но стабилизируется во взрослом возрасте. Ее можно исправить с помощью очков, контактных линз или лазерной хирургии.

Операция возможна и безопасна при близорукости до 6 диоптрий, но всегда офтальмолог должен определять, как действовать с каждым пациентом.