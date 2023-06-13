Врач рассказал, как не отравиться в отпуске

Чтобы избежать пищевого отравления, необходимо неукоснительно соблюдать базовые правила гигиены. Среди них — мытье рук с мылом, использование влажных салфеток и антибактериальных таблеток, а также правильное хранение скоропортящихся продуктов.

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Подробнее рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

Специалист также обратил внимание, что в дорогу стоит брать только те продукты, которые можно долго хранить без негативных последствий. Это сырокопченая или сыровяленая колбаса, хлеб, печенье, твердый сыр, фрукты и овощи. Пить можно бутилированную минеральную воду.

«Употребление продуктов, которые долго находились под палящим солнцем, сырой воды, немытых ягод и фруктов может привести к пищевому отравлению. Виной всему инфекция, попадающая в организм. Первые признаки отравления могут проявиться в течение 6 часов, зачастую через двое-четверо суток, а иногда и через 2 недели после употребления «инфицированного» продукта», – отметил врач.

Определить пищевое отравление можно по нескольким признакам. Сперва появится озноб, жар, головные боли и тошнота, далее подключаются диспепсия, рвотные позывы, схваткообразные боли и вздутие живота.