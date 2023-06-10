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Кардиолог Гаглошвили рассказал, как проверить жёсткость сосудов в домашних условиях

Кардиолог Гаглошвили рассказал, как проверить жёсткость сосудов в домашних условиях. Жёсткость сосудов, или артериальная ригидность — важный показатель. По нему можно судить о рисках тяжёлых сердечно-сосудистых проблем — инфаркта и инсульта. Оценить артериальную ригидность можно у врача с помощью измерения скорости пульсовой волны. Однако рассчитать жёсткость сосудов можно и дома.

Врач рассказал, как проверить жёсткость сосудов в домашних условиях
© Секрет фирмы

Жёсткость сосудов: как вычислить

Для этого нужно рассчитать лодыжечно-плечевой индекс, рассказал врач-кардиолог Тамаз Гаглошвили. Нужно измерить систолическое (верхнее) давление на лодыжке и на руке. А потом разделить одно на другое. Например, если давление на лодыжке составило 120 мм рт. ст., а давление на руке — 110 мм, тогда показатель будет равен 120/110 = 1,09.

Такой способ достаточно точно позволяет определить жёсткость сосудов. Вот как его расшифровать:

  • в норме показатель должен получиться в пределах от 1 до 1,4. Это значит, что крупных бляшек нет,
  • значение от 0,9 до 1 означает высокую вероятность наличия больших бляшек,
  • если получилось меньше 0,9, значит в артериях нижних конечностей есть большие бляшки. Это говорит о высоком сердечно-сосудистом риске,
  • индекс больше 1,4 указывает на повышенную жёсткость артерий. Это высокий риск сердечно-сосудистых катастроф.

Помощь и профилактика

Если ваш лодыжечно-плечевой индекс выходит за рамки нормы, не тяните с визитом к кардиологу. Нужно будет сделать УЗИ артерий шеи, нижних конечностей, сдать кровь на развёрнутый липидный профиль, написал доктор в своём телеграм-канале.

Существуют факторы риска повышения жёсткости артерий. Самый главный — гипертония, особенно плохо контролируемая.

Другие факторы:

  • ожирение,
  • курение,
  • гиподинамия,
  • преддиабет,
  • сахарный диабет,
  • хронические ревматические заболевания.

С возрастом мелкие сосуды в организме «закупориваются» и дряхлеют, что чревато многими неприятностями. По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, оздоровить артерии и капилляры пожилым людям поможет правильно подобранный рацион. В него входят яблоки, цитрусовые и некоторые ягоды.

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