Врач объяснила, почему минералка не всегда полезна с похмелья

Не стоит злоупотреблять минеральной водой с похмелья, так как это может быть чревато последствиями для людей с заболеваниями, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врач-гастроэнтеролога Светлану Ужевко.

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Как объяснила эксперт, столовая минеральная вода имеет среднюю минерализацию и ее прием возможен для утоления жажды. Особенно рекомендуется пить минералку в жару, так как это насыщает организм микроэлементами, которые активно уходят вместе с потом, отметила Ужевко.

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Кроме того, по ее словам, чтобы определить разницу между столовой и лечебной минеральной водой следует обратить внимание на ее минерализацию. У столовой она составляет менее 1 грамма на литр, а у лечебной – более 10 грамм.

При этом Ужевко посоветовала пить лечебную минералку 3–4 раза в день по 250–300 миллилитров. Обычно курс лечения достигает 18–20 дней. Все из-за того, что в лечебной минеральной воде содержится большое количество солей и микроэлементов, которые изменяют микрофлору при попадании в кишечник.

Между тем столовую минеральную воду можно пить ежедневно, подчеркнула врач. Однако такая вода не вылечит никакие болезни, а полезна скорее для профилактики.

В то же время Ужевко призвала не злоупотреблять напитком в состоянии похмелья.

"Похмелье – это всегда отравление, и конечно в таком случае хорошо действует отпаивание, в том числе и столовой минеральной водой, так как она восстанавливает водно-солевой баланс. При этом из минералки лучше выпустить пузырьки и пить по полстакана три раза в день", – сказала она.

По ее словам, это может быть чревато в случае наличия определенных заболеваний. В частности, употребление большого количествам минералки может вызвать почечную или желчную колику, а также это может привести к нарушению водно-солевого обмена, отекам, образованию камней и песка в почках.

Поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы и с болезнями почек нежелательно пить минеральную воду, резюмировала Ужевко.

Ранее гастроэнтеролог Андре Якушев рассказал, что людям с отечным синдромом не рекомендуется употреблять большое количество минеральной воды. Кроме того, пить минералку без консультацией врача не рекомендуется людям с заболеваниями почек, гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью или циррозом печени, добавил Якушев.