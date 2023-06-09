Гепатолог: Прерывистое голодание поможет восстановить печень

Прерывистое или интервальное голодание способно изменить метаболизм организма, а также устранить риски возникновения серьёзных заболеваний, таких как диабет, атеросклероз и сердечно-сосудистые болезни.

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Интервальное голодание, как отметила врач-гепатолог Алла Южнова специально для издания «МедикФорум», сжигает опасный для печени жир, поскольку при таком виде диеты организм переключается с углеводного на жировой обмен.

«В результате жир расщепляется особенно быстро», - уточнила гепатолог.

Южнова пояснила, что от неалкогольной жировой дистрофии печени страдает каждый пятый человек.