Гепатолог: Прерывистое голодание поможет восстановить печень

Гепатолог Южнова: Прерывистое голодание поможет восстановить печень
Прерывистое или интервальное голодание способно изменить метаболизм организма, а также устранить риски возникновения серьёзных заболеваний, таких как диабет, атеросклероз и сердечно-сосудистые болезни.
Интервальное голодание, как отметила врач-гепатолог Алла Южнова специально для издания «МедикФорум», сжигает опасный для печени жир, поскольку при таком виде диеты организм переключается с углеводного на жировой обмен.
«В результате жир расщепляется особенно быстро», - уточнила гепатолог.
Южнова пояснила, что от неалкогольной жировой дистрофии печени страдает каждый пятый человек.
При интервальном голодании приём пищи следует ограничить определённым отрезком времени – есть можно только в течение восьми часов, а затем следуют 16 часов без еды. Но такая диета противопоказана беременным, детям и подросткам до 18 лет, хроническим больным, людям с диабетом 1 типа.