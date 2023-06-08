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Названы лучшие упражнения в офисе от боли в спине

Журналисты Sport24 назвали лучшие упражнения от боли в спине в офисе. Материал доступен на сайте издания.

Названы лучшие упражнения в офисе от боли в спине
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Первым было рекомендовано сводить лопатки — при этом нужно сесть ровно и вытянуть руки вдоль корпуса, далее медленно сводить лопатки так, чтобы плечи при этом не поднимались. Затем развести лопатки максимально широко, продолжая следить за тем, чтобы плечи не поднимались.

При следующем упражнении нужно сесть на край стула, руки соединить в замок за головой и выпрямить спину, позволяя позвонкам вытянуться вверх. Затем нужно делать медленные повороты туловищем влево, а затем вправо, останавливаясь в максимально возможной точке поворота на пару секунд. Кроме того, можно делать вращения плечами и наклоны.

В марте фитнес-тренер Антон Комаревцев назвал лучшее упражнение от боли в спине. Он посоветовал ходьбу с тяжелой книгой на голове в три подхода по одной-три минуты каждый день.

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