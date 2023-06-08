Бег или ходьба - что полезнее: мнение врача

Главный спортивный врач Тульской области Аркадий Чмуневичев считает, что бег – наиболее распространенная форма физической активности, которая существенно влияет на здоровье и долголетие человека. Чем он так полезен и какие наиболее важные мифы происходят, рассказал эксперт, пишет "Тульская служба новостей".

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По словам специалиста, бег улучшает работу легких, повышая эффективность газообмена, а также укрепляет иммунную и сердечно-сосудистую системы. Как следствие, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. А еще бег снимает стресс, борется с плохим настроением, помогает приобрести уверенность в себе.

- Несмотря на всю полезу бега, существуют определенные противопоказания. Это в первую очередь пережитые инфаркты, инсульты, имеющийся порок сердца, неконтролируемое повышение артериального давления, хронические болезни в стадии обострения, простудные заболевания, болезни суставов и позвоночника, — говорит Аркадий Чмуневичев.

Спортивный врач считает, что перед тренировкой всегда необходимо выполнять разминку, но она не должна быть слишком интенсивной.

А если говорить о том, что полезнее - бег или ходьба, то медик уверяет, что ходьба более эффективное средство в профилактике заболеваний сердца. Она является альтернативой бегу. Особенно, если человеку противопоказаны беговые тренировки.