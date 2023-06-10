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Почему йога помогает успокоиться

Йога может улучшить эмоциональное состояние. Когда голова кипит от мыслей, нас настигает хронический стресс, усталость и апатия. Мы много тревожимся и не умеем по-настоящему расслабляться. "Рамблер" расскажет, почему йога помогает успокоиться.

Почему йога помогает успокоиться
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На физическом уровне йога благоприятно воздействует на все системы нашего организма, а что особенно важно — на нервную и гормональную системы за счет правильного и глубокого дыхания, физической активности и концентрации на своих внутренних процессах. Но почему йога помогает успокоиться?

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1. Вы осознаете стрессовые сигналы

У практикующих йогу больше развита островковая доля головного мозга. Это часть коры, которая отвечает за осознанность тела, понимание его реакций и эмоции. Йога учит чувствовать каждую свою конечность, концентрируя внимание на дыхании или кончике носа, а это заставляет островок работать эффективнее. Мозг идентифицирует эмоцию, которая вызвала стресс и быстрее начинает бороться с ним. Например, с помощью дыхательных практик или других техник самопомощи.

2. Учит расслабляться

Йога учит организм правильно использовать симпатическую нервную систему, которая отвечает за активность, и активизирует работу парасимпатической нервной системы, которая позволяет успокаиваться телу и мозгу. По результатам исследования Роджера Коула, восстанавливающие асаны йоги успокаивают мозг благодаря действию барорефлекса. Когда артериальное давление повышается, барорецепторы в шее передают сигнал об этом в мозг, и мозг велит сердцу снизить давление. Тот же рефлекс успокаивает мозг, посылая ему сигнал расслабиться, когда в шее возрастает давление.

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3. Снижает уровень гормона стресса

Занятия йогой уменьшают содержание в крови кортизола. Уже после первого занятия абсолютное большинство отмечает повышение настроения. Нет стресса — нет его последствий для организма. А если практиковать регулярно, занимаясь хотя бы несколько раз в неделю, вы заметите общий эффект от йоги: станете спокойнее, научитесь по-новому реагировать на стресс и проживать его, будете чувствовать себя отдохнувшим и свежим, даже при насыщенной неделе.

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