Почему опасно ставить несколько будильников

Многие россияне знают или хотя бы догадываются, что резкое пробуждение вредит здоровью, особенно сердцу и нервной системе. От такого можно и заикой остаться, шутят они, а в каждой шутке, как известно, есть доля шутки. Поэтому нередко вместо одного звонка господа хорошие ставят несколько. Вот только так даже хуже.

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Как объяснил старший научный сотрудник сомнологической лаборатории Центра Алмазова кандидат медицинских наук Михаил Бочкарёв, от частых резких пробуждений могут появиться нарушения в работе сердца и эндокринной системы.

По факту, организм испытывает такой же стресс, как от первого будильника, только помноженный на несколько раз. Ведь резко проснулся раз, потом за несколько минут интервала снова заснул, а потом всё опять по старому сценарию. Уж лучше просто настроить будильник, чтобы он начинал играть тихо и с лёгкой мелодии — выбор даже стандартных рингтонов в телефонах поражает.

А если в эти последние 5–15 минут хочется доспать, то есть варианты куда более рабочие. В среднем, чтобы выспаться, человеку нужны 7–8 часов сна. Но кому-то может хватать и 4, а кому-то — мало и 10. Однако потратить столько времени на сон мало кто может себе позволить. Поэтому и недосыпает, чтобы потом сражаться утром с будильником, а днём клевать носом.

Для таких людей у сомнологов есть совет — прикорнуть на 15–20 минут после обеда, но до 16 часов. Тогда и силы восстановятся, и вечером нормально заснуть получится, режим не собьётся.