Россиянам объяснили, почему опасно ставить несколько будильников
Многие россияне знают или хотя бы догадываются, что резкое пробуждение вредит здоровью, особенно сердцу и нервной системе. От такого можно и заикой остаться, шутят они, а в каждой шутке, как известно, есть доля шутки. Поэтому нередко вместо одного звонка господа хорошие ставят несколько. Вот только так даже хуже.
Как объяснил старший научный сотрудник сомнологической лаборатории Центра Алмазова кандидат медицинских наук Михаил Бочкарёв, от частых резких пробуждений могут появиться нарушения в работе сердца и эндокринной системы.
По факту, организм испытывает такой же стресс, как от первого будильника, только помноженный на несколько раз. Ведь резко проснулся раз, потом за несколько минут интервала снова заснул, а потом всё опять по старому сценарию. Уж лучше просто настроить будильник, чтобы он начинал играть тихо и с лёгкой мелодии — выбор даже стандартных рингтонов в телефонах поражает.
А если в эти последние 5–15 минут хочется доспать, то есть варианты куда более рабочие. В среднем, чтобы выспаться, человеку нужны 7–8 часов сна. Но кому-то может хватать и 4, а кому-то — мало и 10. Однако потратить столько времени на сон мало кто может себе позволить. Поэтому и недосыпает, чтобы потом сражаться утром с будильником, а днём клевать носом.
Для таких людей у сомнологов есть совет — прикорнуть на 15–20 минут после обеда, но до 16 часов. Тогда и силы восстановятся, и вечером нормально заснуть получится, режим не собьётся.
Между прочим, снами можно управлять — это особенно полезно, когда замучили кошмары или одолел сильный стресс. Но тут тоже стоит быть осторожным, а то можно начать путать сны с реальностью и наоборот, а это может привести к печальным последствиям.