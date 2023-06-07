Невролог: при боли в шее может помочь лечебная физкультура

Невролог Насонова: при боли в шее может помочь лечебная физкультура. Рабочая неделя превращается в пытку, потому что постоянно затекает шея и пугающе хрустит при попытках подвигать ей? По тем же причинам не можете долго просидеть с интересной книгой? Логичным выходом кажется пойти к мануальному терапевту, но не всё так просто. Татьяна Насонова, врач-невролог, заведующая лечебно-диагностическим отделением Клиники нервных болезней Сеченовского университета, рассказала «Секрету», что делать с постоянно затекающей и хрустящей шеей и эффективно ли обращаться к мануальным терапевтам.

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Почему шея хрустит или затекает

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Как пояснила Насонова, на медицинском языке «затекающая» шея называется цервикалгией. Это не болезнь, а симптом, который может сопровождать другие диагнозы. Более чем в 95% случаев подобные ощущения, которые граничат с болью, связаны с перенапряжением мышц шеи или нарушением функции небольших суставов (фасеточных), которые располагаются между соседними позвонками.

«Хруст шеи — это звуковой феномен, который чаще всего возникает из-за движения в фасеточных суставах. Его могут вызывать высокая подвижность суставов, недостаточная выработка синовиальной жидкости из-за постоянной статичности шеи, "хруст" мышц», — говорит невролог.

Сам по себе хруст в шее — это не патология. И если он возникает при первых движениях, а затем исчезает, то его точно можно считать физиологичным — беспокойства он не должен вызывать.

Когда хруст в шее — причина для беспокойства

В большинстве случаев при боли в шее, спазме или хрусте врач просто осмотрит пациента и назначит стандартные анализы крови: ОАК (общий анализ крови), СОЭ (скорость оседания эритроцитов), биохимические анализы. Более серьёзные обследования потребуются при наличии так называемых красных флажков.

«К красным флажкам относятся повышение температуры тела, наличие в анамнезе онкологического или инфекционного заболевания, травмы шеи, возраст пациента, когда он впервые столкнулся с болью в шее — меньше 18 лет или больше 50 лет. Также задуматься о дообследовании врача могут заставить итоги осмотра пациента: например, наличие симптомов неврологического или ревматологического заболевания, изменения в тех самых "стандартных" анализах, которые сдал пациент», — пояснила Насонова.

Если красных флажков нет, то и боль, и хруст в шее у пациента могут пройти сами, так как они были проявлением так называемой «неспецифической» или «скелетно-мышечной» боли.

Но врач может помочь быстрее убрать неприятные симптомы, назначив, например, НПВС (нестероидные противовоспалительные средства) — чтобы снизить интенсивность боли и уменьшить воспаление, если оно есть.

Лечение шеи без таблеток

По словам Насоновой, лучший нелекарственный метод терапии при скелетно-мышечных симптомах — это лечебная физкультура. В идеале — индивидуально подобранная кинезиотерапия. Кроме этого, важно выяснить, каких именно движений, упражнения и позы пациенту стоит избегать при возникновении симптомов цервикалгии.

«Например, у студентов шея может "затечь", когда они по несколько суток, практически не вставая, готовятся к сессии, сидят в неудобном положении. У людей, решивших начать ходить в бассейн без тренера и без опыта, шея может заболеть из-за неправильной техники выполнения упражнений и так далее. А у офисных работников часто помогает использование подставки под компьютер, чтобы угол зрения был верным и не приходилось "напрягать шею"», — поделилась Насонова.