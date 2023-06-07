Врач напомнил об опасных последствиях сидячего образа жизни

Среднестатистический человек проводит сидя по 12 часов каждый день, а количество приверженцев малоподвижного образа жизни стремительно увеличивается с каждым днем. Врач-терапевт Андрей Кондрахин в комментарии для «Слово и Дело» рассказал о неочевидных опасностях сидячего образа жизни.

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Малоподвижный образ жизни является четверной по значимости причиной смерти во всем мире. Даже 20 минут сидения в фиксированном положении сильно замедляют метаболизм, что приводит к большому количеству опасных заболеваний.

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Главной проблемой при сидячем образе жизни являются застои в области таза. Дело в том, что полость таза и нижние конечности содержат большое количество венозных и лимфатических сосудов. Мышцы ног напоминают насосы, которые помогают сердцу перекачивать кровь снизу вверх. Миллионы эволюции позволили человеку быть прямоходящим, а сидящий и малоактивный образ жизни совершенно никак не предусматривался природой. В сидящем положении мышцы ног не сокращаются, что вызывает патологии и болезни.

Гиподинамия приводит к развитию ожирения и даже сахарного диабета, варикозной болезни ног, болезням спины и бедер, к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и даже к развитию депрессии. Терапевт Андрей Кондрахин в комментарии для «Слово и Дело» отмечает: тем, кто ведет сидячий образ жизни, необходимо раз в час делать небольшую разминку, ходить, делая акцент именно на нижней части туловища.

«Существуют нормативные документы, регулирующие гигиену использования рабочего места и работы за компьютером. Раз в 15 минут каждого часа надо вставать и делать определенные упражнения для того, чтобы растянуться, размяться. Если мы напропалую проводим 8 часов, не поднимаясь и не выполняя никакой физической нагрузки, у нас действительно происходит застой в нижнем отделе туловища – это ноги, малый таз. Это приводит к всевозможным неприятностям: варикозное расширение вен, сахарный диабет, потому то масса тела увеличивается, а энергию мы не тратим. Мы кушаем, а энергию не тратим, потому что сидим», — отмечает врач.

Второй неочевидной опасностью является постоянная стимуляция организма тонизирующими напитками. Дело в том, что при сидячем образе жизни, в отсутствии движения, происходит застой крови, нехватка кислорода. Из-за этого человек постоянно хочет спать и пытается взбодриться кофе, чаем, энергетиками. Сердце начинает биться чаще, но кровь не насыщается кислородом. И организм копит еще больше усталости.

«В сидячем положении мы фактически дышим верхушками легких, мы легкие даже не расправляем. По организму гоняется та кровь, которая не получила кислорода. Через небольшой отрезок времени организм будет испытывать еще больше усталости. Именно поэтому нужно не кофе пить, а выходить на улицу. Сейчас лето – выходим на улицу, гуляем, дышим, открываем окошко, проветриваем и делаем небольшую гимнастику. Все движения уже прописаны, не надо ничего придумывать, надо только интернет открыть. И таз подвигать и руки, и ноги покачать. Есть специальные тренажеры для тех, кто сидит. Они не занимают много места, но приносят много пользы», — отмечает терапевт.