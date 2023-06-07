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Почему на солнце загорать опаснее, чем в солярии: ответ онколога

Летом люди, желающие получить красивый загар, проводят на солнце очень много времени. Однако такой метод добиться смуглого цвета кожи намного вреднее процедуры в солярии. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказал онколог Вадим Покровский.

Почему на солнце загорать опаснее, чем в солярии: ответ онколога
© РИА "ФедералПресс"

«Солнечные лучи опаснее для человека, чем искусственные в солярии. Они содержат тот самый ультрафиолет с вредной длиной волны, который не поглощается в достаточном количестве нашей атмосферой. Есть регионы, где УФ-лучей очень много – места с дырами в озоновом слое (например, Австралия). Но и в наших широтах бывает агрессивное солнце», – объяснил специалист.

По словам Покровского, в соляриях есть только одна проблема. Связана она с тем, что многие владельцы забывают регулярно менять в них специальные лампы. Но в общем аппаратная процедура безопаснее пребывания на солнце.

Врач посоветовал вообще не загорать – ни на солнце, ни в солярии. Это поможет минимизировать развитие раковых клеток в организме. К тому же, от загара ухудшается качество эпидермиса и подкожной соединительной ткани.

«Тем, кто хочет просто полежать на солнце, необходимо обязательно наносить солнцезащитные кремы с определенной степенью защиты. Это поможет предотвратить проникновение УФ-лучей непосредственно в кожу. А вообще для загара лучше пользоваться каким-нибудь тональником или кремом, которые дают такой визуальный эффект», – заключил онколог.

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