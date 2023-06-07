Почему на солнце загорать опаснее, чем в солярии: ответ онколога

«Солнечные лучи опаснее для человека, чем искусственные в солярии. Они содержат тот самый ультрафиолет с вредной длиной волны, который не поглощается в достаточном количестве нашей атмосферой. Есть регионы, где УФ-лучей очень много – места с дырами в озоновом слое (например, Австралия). Но и в наших широтах бывает агрессивное солнце», – объяснил специалист.