Как помочь себе при отравлении некачественным алкоголем

«В ожидании скорой помощи по возможности нужно помочь промыть пострадавшему желудок: для этого нужно дать ему выпить не менее литра воды с добавлением соды, а затем вызвать рвотный рефлекс. После рвоты нужно помочь человеку согреться – укутать в одеяло или плед. Можно предложить адсорбент. Промывать желудок можно только тем, кто в сознании. Если человек заторможен и не реагирует на внешние раздражители, нужно сначала дать ему подышать нашатырным спиртом», – объяснила кандидат наук.