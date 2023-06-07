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Как помочь себе при отравлении некачественным алкоголем

Гастроэнтеролог Кашух рекомендовала промывать желудок при симптомах отравления алкоголем.

Как помочь себе при отравлении некачественным алкоголем
© Газета.Ru

Если алкогольная продукция произведена в кустарных условиях без соблюдения санитарных условий, рецептуры и технологии, она может содержать токсичные вещества, которые способны нанести вред здоровью. Среди них: следы метанола, пропанола и этиленгликоля, которые в составе алкоголя могут привести даже к смерти.

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Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Токсическое действие некачественного алкоголя может вызвать повреждение внутренних органов разной степени тяжести, в том числе необратимое. Могут повреждаться клетки печени, возникать нарушения работы нервной и сердечно-сосудистой системы», – предостерегла эксперт.

По ее словам, наиболее распространенные признаки отравления некачественным алкоголем, помимо тошноты и рвоты, – это головная боль, учащенное сердцебиение и сердечная недостаточность.

«В тяжелых случаях такое отравление грозит судорогами и параличом. Без немедленной медицинской помощи может наступить кома, отказ сразу нескольких внутренних органов и даже смерть», – констатировала врач Екатерина Кашух.

Она рекомендовала при отравлении алкоголем вызвать скорую помощь, а до приезда врачей уложить человека на бок или на живот, чтобы он не захлебнулся рвотными массами.

«В ожидании скорой помощи по возможности нужно помочь промыть пострадавшему желудок: для этого нужно дать ему выпить не менее литра воды с добавлением соды, а затем вызвать рвотный рефлекс. После рвоты нужно помочь человеку согреться – укутать в одеяло или плед. Можно предложить адсорбент. Промывать желудок можно только тем, кто в сознании. Если человек заторможен и не реагирует на внешние раздражители, нужно сначала дать ему подышать нашатырным спиртом», – объяснила кандидат наук.

В случае потери сознания и при остановке дыхания в ожидании врача необходимо при возможности начать реанимационные процедуры: сделать отравившемуся искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.

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