Врач предупредила о последствиях переизбытка сахара в крови

Переизбыток сахара в крови может негативно отразиться на здоровье и привести к возникновению опасных заболеваний. Об этом рассказала врач-эндокринолог Антонина Гуреева в интервью «Известиям».

© Слово и Дело

Она перечислила симптомы чрезмерного содержания сахара в организме. По словам специалиста, об этом может свидетельствовать постоянная усталость.

Любители делать сладкие перекусы причиняют вред своему здоровью, так как сахар придает энергию лишь на некоторое время, отметила Гуреева.