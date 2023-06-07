Врач предупредила о последствиях переизбытка сахара в крови
Переизбыток сахара в крови может негативно отразиться на здоровье и привести к возникновению опасных заболеваний. Об этом рассказала врач-эндокринолог Антонина Гуреева в интервью «Известиям».
Она перечислила симптомы чрезмерного содержания сахара в организме. По словам специалиста, об этом может свидетельствовать постоянная усталость.
Любители делать сладкие перекусы причиняют вред своему здоровью, так как сахар придает энергию лишь на некоторое время, отметила Гуреева.
Также стоится насторожиться, если у человека ослаб иммунитет. Кроме этого, частые простудные заболевания могут указывать на переизбыток сахара в крови, пояснила эндокринолог.