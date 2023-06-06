Основные правила питания для больных людей

Гид по рациону, термической обработке и качеству продуктов.

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Лечебное питание — это особая система приёмов пищи, которая разрабатывается совместно с врачом для профилактики или мониторинга здоровья и при обнаружении болезней. Его также используют для поддержания нормального веса с учётом индивидуальных особенностей организма.

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Владимир Неронов, врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук: Если здоровый человек иногда может позволить себе пищевые погрешности — система имеет свой «запас прочности», то при нарушенной работе внутренних органов употребление «тяжёлых» продуктов усугубляет заболевания. Вот поэтому так важно на фоне различных диагностируемых сбоев в организме уделять внимание правильному питанию.

Питание при заболеваниях идёт в комплексе с основным лечением. Не стоит пренебрегать рекомендациями специалистов: как, что и в каком виде употреблять. Лечебные диеты помогают в проведении различных видов терапии, снижают вероятность осложнений. Организм быстрее справляется с нагрузкой во время болезни.

Иногда особая система питания может стать единственным действенным способом лечения пациента. Это касается заболеваний органов пищеварения, почек, сахарного диабета, плохого усвоения отдельных питательных веществ.

Как подобрать диету

Лечебное действие диет основано на изменении качества продуктов, их количественного соотношения. Также характерно добавление в обычный рацион новых питательных веществ, способных повлиять на выздоровление. При диете изменяется обработка ингредиентов во время приготовления — измельчение, паровой способ готовки, тушение, температура блюда, режим питания.

Способ употребления пищи, её обработки и количественный состав возможных потребляемых продуктов пациент выбирает только под руководством опытного врача. Нельзя полагаться на собственные неквалифицированные данные, вычитанные в непроверенных источниках.

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Врач проводит необходимые исследования, оценивает состояние органов пищеварения. После этого назначается подходящий диетический рацион с учётом восполнения дефицита витаминов, макро- и микроэлементов, минеральных солей.

Как правило, во время болезней организм нуждается в восполнении аскорбиновой кислоты и витамина B1. Самолечение может усугубить недуги и быть опасным для здоровья.

Основные принципы диет строятся на физиологических данных пациента (рост, вес) и диагностируемых нарушениях организма. В каждом конкретном случае стол будет индивидуальным. При одних заболеваниях пациенту может потребоваться дробное питание пять-шесть раз в день, а иногда при сложных случаях и до восьми.

Основные принципы питания при болезнях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)

Основная задача лечебной диеты при наличии проблем с желудком — это своевременное восполнение дефицита незаменимых питательных веществ в организме. Соблюдение установленного врачом режима питания при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы и других проблемах с кишечником — основное условие залога выздоровления.

Температура еды

Пищу следует употреблять в тёплом виде — ни в коем случае не в замёрзшем или, наоборот, сильно горячем. Наиболее подходящей считается температура, близкая к температуре тела человека — 37°С. Горячие и холодные блюда оказывают раздражающее действие и усиливают перистальтику кишечника.

Частота приёмов пищи

Есть нужно минимум три раза в день. Еду нужно тщательно пережёвывать, избегать употребления сухих и грубых состояний блюд, не съедать слишком много за один приём. На переваривание пищи организм затрачивает два-три дня, поэтому важно избирательно относиться к тому, что едите.

Ограничение в тяжёлой пище

Необходимо отказаться от чрезмерно острых, жареных, копчёных и кислых блюд, сильно газированных напитков. Они обладают стимулирующим и раздражающим свойством и при регулярном употреблении приводят к заболеваниям желудочно-кишечного тракта: гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастриту, панкреатиту, алиментарному гепатиту.

При таких заболеваниях строго запрещено употреблять блюда, раздражающие слизистую пищеварительного тракта. Они вызывают чрезмерную выработку желудочного сока и выделение канцерогенов, провоцируют воспалительную реакцию.

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Отказ от сладкого

Также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта категорически нельзя употреблять жареное, сладкое, кислое, выпечку, супы на зажарке, фастфуд, полуфабрикаты, орехи, кофе, газированные напитки, алкоголь.

Следить за составом продуктов

Некоторые продукты могут спровоцировать повышенное газообразование в кишечнике. Среди них — бобовые, белокочанная капуста, продукты из дрожжевого теста, жирный творог.

Соблюдать термическую обработку

Отдавать предпочтение стоит блюдам, приготовленным на пару, варёным, тушёным и запечённым продуктам, без обилия специй и соусов.

Соотношение в рационе растительной и животной пищи должно соответствовать приблизительным пропорциям 70:30. Первое и второе блюдо может состоять из овощных супов, заправленных оливковым или растительным маслом.

Десерты могут состоять из киселя, варенья из фруктов, ягод или соевых бобов. Можно пить травяные чаи или настои из сухофруктов. Не стоит забывать выпивать достаточное количество воды, чтобы поддерживать гидратацию организма.

Питание при простуде и ОРВИ

При простуде также важно питаться планомерно, сбалансированно и правильно. Но, помимо основных блюд, важным будет обильное питьё.

Водный баланс

У пациента при простуде и ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) наблюдается воспаление слизистых и их пересыхание. Таким образом, первый защитный барьер организма — нос и ротовая полость — не работает в полную силу. Необходимо повысить влажность слизистых оболочек, чтобы они могли блокировать вредные бактерии и не пропускать их внутрь.

Рекомендуется употреблять не менее двух литров воды. Можно добавлять в питьё дольки лимона. Фрукт сможет восполнить дефицит необходимого витамина С. При сильных болях в горле в тёплую воду стоит добавлять мёд. Он сможет успокоить воспалённую слизистую.

Высокая калорийность блюд

Составляйте рацион с учётом питательной ценности. Добавляйте в меню животные белки, рыбу, приготовленные в домашних условиях. Сахар стоит исключить в это время, как и чрезмерно жирную пищу. Для ускорения восстановления лучше пить напитки из сухофруктов.

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Разнообразие продуктов

От вариативности зависит процесс выздоровления. Старайтесь включать в рацион разнообразные продукты: фрукты и овощи, мясо и рыбу, молочные продукты, злаки, бобовые, орехи, семечки и масла.

Употребление пищи с высоким содержанием животных белков

Животные протеины — белки — помогают иммунной системе вернутся в тонус и предотвращают усталость. Для этого можно добавить в меню бобовые, мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.

Включение ингредиентов с антиоксидантной активностью

Чтобы помочь организму сопротивляться вирусам, необходимо постоянно принимать пищу с высокими антиоксидантами. Они помогают защитить от различных инфекций, в том числе с простудой. В эту категорию могут входить плоды (абрикосы, чернослив, вишня), овощи (капуста, спаржа, редис), а также чёрный рис и зерновые культуры.

Подводя итог, отметим, что лечебное питание строится исключительно на рекомендациях врачей и в каждом конкретном случае подбирается индивидуально. Но не забывайте, что почти каждая диета рекомендует употреблять домашнее питание, избегать чрезмерно жирной пищи, ограничивает потребление сладкого, крепкого алкоголя.