Мясников назвал «абсолютно непрофессиональное» утверждение врачей

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал частое утверждение докторов, которое, по его мнению, является «абсолютно непрофессиональным». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

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«Для врача абсолютно непрофессионально списать имеющиеся жалобы [пациента] на метеозависимость. (...) Хороший врач никогда не спишет плохое самочувствие своего пациента на погоду», — заявил Мясников.

По его словам, метеозависимости не существует.

Специалист посоветовал тем, у кого ухудшается самочувствие при изменении погоды, заниматься физической активностью.

«Попробуйте выработать другой рефлекс. У вас четкий рефлекс: плохая погода — слабость, хочу спать. Значит, как дождь — [делайте] 50 берпи. Старайтесь делать то, что вам не хочется», — порекомендовал Мясников.

Он добавил, что улучшить состояние в случае плохой погоды также помогут качественный сон и контрастные процедуры.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» назвал берпи «самым поганым» упражнением и признался, что каждый раз с трудом заставляет себя выполнять его. Он уточнил, что делает это упражнение по утрам по сто раз в течение десяти минут.