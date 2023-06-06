3 опасных продукта, которые вымывают кальций из организма

Кальций – это минерал, значение которого в организме сложно преувеличить. Кальций участвует во многих жизненно важных процессах. В частности, обеспечивает свертываемость крови, выброс гормонов, сокращение мышц, деление клеток и не только.

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В детстве кальций необходим для правильного формирования скелета и нормального роста организма, а в пожилом возрасте за уровнем кальция важно следить, чтобы сохранять здоровье костей.

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Иными словами, кальций – незаменимый минерал, дефицит которого оказывает крайне негативное влияние на организм. Однако немногие знают о том, что порой мы способствуем вымыванию кальция из организма, потребляя некоторые продукты. Подробнее об этих продуктах – в материале "Рамблера".

Сахар

Торты, конфеты, печенья, сладкая газировка, мороженое... и сам сахар, и сахаросодержащие продукты нарушают микрофлору кишечника. Кроме того, при употреблении сахара нарушается соотношение кальция и фосфора в организме. Количество кальция начинает значительно преобладать над количеством фосфора, но при этом свободный кальций не поглощается организмом, а выводится почками.

Кофе

Врачи и другие специалисты регулярно спорят о том, сколько чашек кофе в день можно пить, чтобы не навредить организму. Однако чаще всего медики сходятся во мнении, что при отсутствии противопоказаний можно смело выпивать две чашки кофе в сутки. Превышая эту дозу, вы можете столкнуться с хрупкостью костей, ведь кофе вымывает кальций из организма.

Считается, что каждая выпитая чашка кофе уменьшает количество кальция в организме на 40 г. Казалось бы, это не так много, но если человек выпивает по пять чашек напитка в день, и при этом его рацион не богат кальцием, такой образ жизни может привести к серьезным проблемам.

Пальмовое масло

Диетологи нередко советуют убрать из рациона пальмовое масло. И неспроста: дело в том, что этот продукт не позволяет кальцию нормально усваиваться. Вдобавок к этому пальмовое масло также препятствует усвоению других полезных витаминов.