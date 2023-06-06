3 опасных продукта, которые вымывают кальций из организма
Кальций – это минерал, значение которого в организме сложно преувеличить. Кальций участвует во многих жизненно важных процессах. В частности, обеспечивает свертываемость крови, выброс гормонов, сокращение мышц, деление клеток и не только.
В детстве кальций необходим для правильного формирования скелета и нормального роста организма, а в пожилом возрасте за уровнем кальция важно следить, чтобы сохранять здоровье костей.
Иными словами, кальций – незаменимый минерал, дефицит которого оказывает крайне негативное влияние на организм. Однако немногие знают о том, что порой мы способствуем вымыванию кальция из организма, потребляя некоторые продукты. Подробнее об этих продуктах – в материале "Рамблера".
Сахар
Торты, конфеты, печенья, сладкая газировка, мороженое... и сам сахар, и сахаросодержащие продукты нарушают микрофлору кишечника. Кроме того, при употреблении сахара нарушается соотношение кальция и фосфора в организме. Количество кальция начинает значительно преобладать над количеством фосфора, но при этом свободный кальций не поглощается организмом, а выводится почками.
Кофе
Врачи и другие специалисты регулярно спорят о том, сколько чашек кофе в день можно пить, чтобы не навредить организму. Однако чаще всего медики сходятся во мнении, что при отсутствии противопоказаний можно смело выпивать две чашки кофе в сутки. Превышая эту дозу, вы можете столкнуться с хрупкостью костей, ведь кофе вымывает кальций из организма.
Считается, что каждая выпитая чашка кофе уменьшает количество кальция в организме на 40 г. Казалось бы, это не так много, но если человек выпивает по пять чашек напитка в день, и при этом его рацион не богат кальцием, такой образ жизни может привести к серьезным проблемам.
Пальмовое масло
Диетологи нередко советуют убрать из рациона пальмовое масло. И неспроста: дело в том, что этот продукт не позволяет кальцию нормально усваиваться. Вдобавок к этому пальмовое масло также препятствует усвоению других полезных витаминов.
Само по себе пальмовое масло люди употребляют не так часто, но оно содержится во многих продуктах, которые также лучше исключить из рациона – к ним относятся кондитерские изделия и выпечка.