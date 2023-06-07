Как по состоянию кожи понять, что вам не хватает омега-3

Омега-3 - это незаменимое вещество, которое помогает снизить риск развития болезней сердца и возникновения инсульта. И по внешнему виду кожи можно легко понять, достаточно ли в организме этого элемента.

© Ferra.ru

Если вы не придерживаетесь сбалансированной диеты, то у вас легко может возникнуть дефицит определённых веществ. Жюстин Батлер, руководитель отдела исследований «Viva!», объяснила, что омега-3 жирные кислоты - это неотъемлемая часть клеточных мембран человека, ключевой компонент нескольких гормонов. Также эти кислоты помогают регулировать воспаление. А воспаление может привести к диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, болезни Альцгеймера, нескольким видам рака. Помимо этого, омега-3 снижает шансы на инсульт.

Специалист назвала три симптома, связанных с состоянием кожи, которые указывают на недостаток омега-3. Это сухая, грубая и шелушащаяся кожа.

Среди других признаков дефицита омега-3 выделяют ломкость ногтей, головные боли, боли в животе.