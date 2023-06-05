Врач предупредила о риске опасных инфекций из-за тату

Так, если тату-мастер не соблюдает правила асептики и антисептики, есть риск занесения опасной инфекции, сообщила врач в интервью «Москве 24» .

Вместе с тем, по её словам, возможна передача гепатита В и С, ВИЧ, вирусных, бактериальных инфекций, контагиозных моллюсков. Ещё есть риск возникновения аллергических реакций, а также развития рака кожи, подытожила Петраш.