Как прием жидкости влияет на мозг
Потребление достаточного количества воды улучшает работу головного мозга.
Об этом сообщила Руководитель клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт портала «Возраст онлайн» Екатерина Иванникова.
Внутренние органы и ткани зависят от регулярного приема жидкости. Доказано, что потребление достаточного количества воды в сутки улучшает работу головного мозга, стимулирует когнитивные функции, повышает работоспособность и придает заряд бодрости.
Также достаточное потребление жидкости:
- способствует правильной терморегуляции организма пожилого человек
- регулирует процесс обмена веществ
- способствует лучшему усвоению пищи и в целом нормализует пищеварение
- снижает вязкость крови, обеспечивая свободное кровообращение
- участвует в выводе из организма вредных веществ и токсинов
- улучшает подвижность суставов, укрепляет кости и связки
- поддерживает состояние кожи.
Нормой суточного потребления жидкости для людей пожилого возраста является 1,5-2 литра жидкости. Это могут быть соки, воды, чай, морс, травяные отвары. Желательно избегать сладких напитков и газировки.
Важна регулярность приема жидкости, так как с возрастом чувство жажды притупляется, а специфичные симптомы дегидратации отсутствуют. Для соблюдения питьевого режима можно использовать специальный треккер с напоминаниями либо, вести дневник потребления воды. На помощь пожилому человеку в этом могут прийти его родственники.