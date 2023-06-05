Как прием жидкости влияет на мозг

Потребление достаточного количества воды улучшает работу головного мозга.

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Об этом сообщила Руководитель клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт портала «Возраст онлайн» Екатерина Иванникова.

Внутренние органы и ткани зависят от регулярного приема жидкости. Доказано, что потребление достаточного количества воды в сутки улучшает работу головного мозга, стимулирует когнитивные функции, повышает работоспособность и придает заряд бодрости.

Также достаточное потребление жидкости:

способствует правильной терморегуляции организма пожилого человек

регулирует процесс обмена веществ

способствует лучшему усвоению пищи и в целом нормализует пищеварение

снижает вязкость крови, обеспечивая свободное кровообращение

участвует в выводе из организма вредных веществ и токсинов

улучшает подвижность суставов, укрепляет кости и связки

поддерживает состояние кожи.

Нормой суточного потребления жидкости для людей пожилого возраста является 1,5-2 литра жидкости. Это могут быть соки, воды, чай, морс, травяные отвары. Желательно избегать сладких напитков и газировки.