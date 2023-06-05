$80.88-0.0987.10+0.52

Почему нельзя трогать дверные ручки в туалете

Самыми грязными частями общественных туалетов являются дверные ручки, кнопки сливного бачка и пол. Это связано с тем, что там накапливается основная масса фекальных бактерий, предупредили «МК в Чите» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю. В ведомстве уточнили, что больше всего среди них кишечных палочек.

Почему нельзя трогать дверные ручки в туалете
© Unsplash

Самые грязные места в общественном туалете — дверные ручки, кнопка слива, а также пол. Основная масса микроорганизмов, которые там обитают — фекальные бактерии. Больше всего среди них кишечных палочек, — рассказали в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре уточнили, что эти бактерии представляют опасность в том случае, если по каким-то причинам чрезмерно размножатся. Кроме того, в общественном туалете есть риск столкнуться с сальмонеллой и стафилококком.

В ведомстве порекомендовали не паниковать. С такими микробами человек сталкивается постоянно: они есть на клавиатуре ноутбука, на телефонах, на поручнях в общественном транспорте и на ручках тележек в супермаркетах. Чтобы обезопасить себя, следует мыть руки после посещения туалета, не трогать грязными руками лицо и еду. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что заразиться инфекцией, передающейся половым путем, в туалете невозможно.

Возбудители гонореи и хламидиоза теряют способность заражать уже через 10 секунд. Так что подхватить ВИЧ, герпес, гонорею или еще что-то неприятное от общественного унитаза — почти нереально, — заключили в пресс-службе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий