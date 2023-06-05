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Кардиолог рассказала, как выйти из состояния предгипертонии

Врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог Татьяна Романенко рассказала, что такое предгипертония.

Кардиолог рассказала, как выйти из состояния предгипертонии
© Вечерняя Москва

Эксперт пояснила, что предгипертонией считают сегодня показатель давления 130–140/80–89 мм рт. ст. Такое состояние обычно не требует назначения лекарственной терапии, а лечить его можно лишь коррекцией образа жизни.

Так, необходимо снизить употребление поваренной соли, а также держать под контролем массу тела. Необходимо помнить о регулярной физической активности, а также добавить в рацион больше овощей и фруктов.

В ряде случаев врач может назначить лекарственную терапию, которая поможет контролировать давление, передает aif.ru.

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