Кардиолог рассказала, как выйти из состояния предгипертонии

Врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог Татьяна Романенко рассказала, что такое предгипертония.

© Вечерняя Москва

Эксперт пояснила, что предгипертонией считают сегодня показатель давления 130–140/80–89 мм рт. ст. Такое состояние обычно не требует назначения лекарственной терапии, а лечить его можно лишь коррекцией образа жизни.

Так, необходимо снизить употребление поваренной соли, а также держать под контролем массу тела. Необходимо помнить о регулярной физической активности, а также добавить в рацион больше овощей и фруктов.