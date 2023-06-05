Кардиолог рассказала, как выйти из состояния предгипертонии
Врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог Татьяна Романенко рассказала, что такое предгипертония.
Эксперт пояснила, что предгипертонией считают сегодня показатель давления 130–140/80–89 мм рт. ст. Такое состояние обычно не требует назначения лекарственной терапии, а лечить его можно лишь коррекцией образа жизни.
Так, необходимо снизить употребление поваренной соли, а также держать под контролем массу тела. Необходимо помнить о регулярной физической активности, а также добавить в рацион больше овощей и фруктов.
В ряде случаев врач может назначить лекарственную терапию, которая поможет контролировать давление, передает aif.ru.