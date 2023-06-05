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Врач предупредила о вреде полного отказа от соли

При полном отказе от соли человек проживет только 10 дней или чуть дольше, предупредила спортивный врач, эксперт ЗОЖ Александра Чистякова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о вреде исключения соли из рациона.

Жизнь каждой клетки в организме человека поддерживают ионы кальция, натрия и калия. Если полностью убрать соль из рациона, внутренних запасов организма хватит на 10-12 дней, пояснила Чистякова.

Норма потребления добавленной соли — из солонки — два-три грамма, распределенные на все приемы пищи в течение дня, продолжила собеседница «Ленты.ру». При этом надо понимать, что еще около 10 граммов человек получает из продуктов.

«Исследование с участием 3500 пациентов с диагнозом "сердечная недостаточность", получавших в сутки менее двух с половиной граммов соли, показало, что риск преждевременного ухода из жизни увеличился на 80 процентов», — рассказала врач.

По словам Чистяковой, дефицит натрия может возникать не только при его низком потреблении с продуктами, но и при активном потоотделении. При этом возникает головная боль и головокружение, слабость в мышцах, судороги и падение артериального давления. Низкое содержание натрия в крови (гипонатриемия) может возникнуть при приеме мочегонных препаратов, употреблении большого количества жидкости, почечной недостаточности, циррозе, заключила врач.

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