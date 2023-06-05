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Чем опасен сидячий образ жизни для мужчин

Казалось бы, просто сидишь вроде и работаешь, никаких травм не получаешь, а на самом деле от такой неподвижности проблем больше, чем от опасного производства на заводе.

Чем опасен сидячий образ жизни для мужчин
© Секрет Фирмы

Суть в том, что ноги по факту — своеобразные насосы, которые качают кровь и лимфу по всему телу, а сидя этого не поделаешь.

Как рассказал сосудистый хирург Данил Наумов «Газете.Ru», чем больше сидишь на одном месте, тем больше превращаешься в застойное болото, причём местами — едва ли не буквально.

Из-за простой работы за ноутбуком могут возникнуть:
  • цистит и пиелонефрит (из-за сниженного иммунитета);
  • геморрой (из-за застоя крови и перерастяжения вен малого таза);
  • бесплодие (нагревание мошонки в сидячем положении);
  • импотенция (застой и неразработанность тазовых мышц);
  • ожирение;
  • варикоз ног и тромбоз глубоких вен;
  • сердечно-сосудистые болезни;
  • онкологические заболевания (не у всех, конечно, но риск гораздо выше).

При этом вряд ли достанется всего один пункт из списка, потому что многие заболевания здесь взаимосвязаны.

Например, из-за лишнего веса вполне может нарисоваться импотенция или вообще сахарный диабет.

Ясное дело, что при сидячей работе ничего особенно изменить нельзя, вряд ли айтишник или SMM-менеджер будет с ноутбуком в обнимку бежать по стадиону, однако есть небольшие лайфхаки, которые снизят риск возникновения всех этих неприятных последствий.

1. Каждый час делать разминку хотя бы в пару минут.

2. Ходить пешком по лестнице, а не подниматься на лифте.

3. Парковаться дальше от офиса или выходить на пару остановок раньше, чтобы пройтись.

4. Заниматься спортом 4–5 раз в неделю по 30–40 минут (подойдут плавание, йога или бег).

5. Выполнять упражнения Кегеля, причём можно даже сидя. Это просто — сперва нужно втянуть мышцы тазового дна на 5 секунд, затем полностью расслабить и продержать их так тоже 5 секунд, а потом всё повторить 10 раз.

Делать такие подходы можно раза три в день смело.

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