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Почему смывать воду, сидя на унитазе, вредно для здоровья

Недавно в китайской социальной сети Weibo стал популярным хэштег «#Не смывайте туалет во время использования».

Почему смывать воду, сидя на унитазе, вредно для здоровья
© Ferra.ru

И это вполне логичный призыв. Всё дело в том, что многие люди привыкли смывать воду в середине процесса, чтобы уменьшить запахи. Но свежие исследование учёных показали, что подобная практика на деле крайне нездорова.

Основная причина заключается в том, что вода в унитазе, когда она вращается, создаёт брызги. По итогу в воздух «взмывают» вредные бактерии. Если эти бактерии попадут на тело, особенно в область мочеполовой системы, это может вызвать инфекцию.

Исследования также показали, что количество бактерий в туалетной среде после смыва может быть в 12 раз выше, чем при закрытой крышке.

В свете этих фактов большинство экспертов рекомендует закрывать крышку унитаза перед смывом. Это позволит избежать контакта с вредными для здоровья бактериями.

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