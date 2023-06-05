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Как защитить себя от деменции с помощью питания

Снижение когнитивных функций организма специалисты называют переходным этапом между старением и деменцией. Однако на развитие болезни влияет ряд причин, в том числе и питание. Как застраховать себя от развития деменции, пояснили в волгоградском Роспотребнадзоре.

Как защитить себя от деменции с помощью питания
© Волгоградская правда

Так, соблюдение диеты средиземноморского типа уменьшает риск развития болезни Альцгеймера у стареющих людей. Важные ее компоненты – фрукты и овощи, которые богаты антиоксидантами, витаминами и фолатами. Вещества поддерживают функции головного мозга, позитивно влияют на когнитивную сферу.

Увеличение потребления фруктов и овощей людьми старше 65 лет на 100 г в день замедляет темп развития когнитивных нарушений и понижает риск развития деменции на 13%. Кроме того, у человека улучшается память, внимание, повышается скорость обработки информации.

Фрукты, ягоды и овощи имеют в составе много антиоксидантов, борющихся со свободными радикалами, которые повреждают клетки организма. Они предотвращают повреждение нейронов, улучшают умственные способности. Дефицит фолатов приводит к повышению уровня гомоцистеина, имеющего нейротоксический эффект.

Таким образом, большое потребление фруктов и овощей должно стать важной частью здорового питания, особенно у людей пожилого возраста.

Кроме того, следует уменьшать в рационе количество пищи с насыщенными жирами.

Есть следует не менее 300 г овощей, а также 250 г фруктов разных цветов и видов ежедневно. Согласно принципам ПП, 1/2 тарелки должна состоять из овощей и фруктов.

Однако следует помнить, что сырые овощи увеличивают нагрузку на пищеварительную систему. Это особенно актуально для людей, страдающих болезнями ЖКТ.

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