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Врач объяснил, как избежать образования тромбов

Образование тромбов может привести к опасным осложнениям. Доктор Сунни Патель из Dish Dash Deets рассказал, как свести их образование к минимуму.

Врач объяснил, как избежать образования тромбов
© РИА "ФедералПресс"

«Для снижения риска образования этих сгустков в крови необходимо включить в рацион ягоды, чеснок, куркуму, жирную рыбу и темный шоколад», – отметил врач.

По его словам, для летнего сезона хорошо подходит черника, клубника, малина. Они богаты антоцианами, которые могут предотвратить образование гелеобразных сгустков.

Также стоит добавить в свой рацион куркуму и чеснок, пишет Daily Express.

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