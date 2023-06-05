Врач объяснил, как избежать образования тромбов

Образование тромбов может привести к опасным осложнениям. Доктор Сунни Патель из Dish Dash Deets рассказал, как свести их образование к минимуму.

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«Для снижения риска образования этих сгустков в крови необходимо включить в рацион ягоды, чеснок, куркуму, жирную рыбу и темный шоколад», – отметил врач.

По его словам, для летнего сезона хорошо подходит черника, клубника, малина. Они богаты антоцианами, которые могут предотвратить образование гелеобразных сгустков.