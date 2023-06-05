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Как не подсесть на сосудосуживающие капли в нос

В сезон аллергии многие страдают от заложенного носа.

Как не подсесть на сосудосуживающие капли в нос
© Российская Газета

Нормально дышать невозможно, сложно спать, пересыхает во рту, и голова тяжелая - все эти симптомы легко снять, закапав в нос сосудосуживающие капли. Но тут есть риск: к таким каплям развивается привыкание, отек слизистой носа становится хроническим, требуется закапывать нос чаще и в больших дозах. Эксперты телеканала "Доктор" назвали ТОП-5 правил, как лечить насморк, не рискуя стать зависимым от капель.

1. Не капайте чаще двух раз в сутки

Такие капли не лечат насморк, а лишь снимают отек, сокращая мышечную оболочку мелких сосудов слизистой. Чтобы функция слизистой не нарушилась - перерыв между применением должен быть не менее 10 часов.

2. Используйте гипертонический раствор

Промывание носа раствором с содержанием соли не менее 1% снимет отек и облегчит дыхание.

3. Прогревайте ноги

Горчичники на икры или 10-минутная горячая ванночка для ног обеспечат отток крови к нижним конечностям и снимут отёк не хуже капель.

4. Попробуйте самомассаж крыльев носа

Он улучшит кровообращение в области носа и облегчит дыхание. Массируйте область носовых раковин снаружи, круговыми движениями.

5. Просто переждите!

Да, задышать "полным носом" хочется как можно быстрее. Но лучше потерпеть заложенность пару дней, используя правильные методы лечения (а потом состояние, скорее всего, улучшится), чем впасть в зависимость от капель на долгие годы.

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