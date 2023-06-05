Как не подсесть на сосудосуживающие капли в нос

В сезон аллергии многие страдают от заложенного носа.

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Нормально дышать невозможно, сложно спать, пересыхает во рту, и голова тяжелая - все эти симптомы легко снять, закапав в нос сосудосуживающие капли. Но тут есть риск: к таким каплям развивается привыкание, отек слизистой носа становится хроническим, требуется закапывать нос чаще и в больших дозах. Эксперты телеканала "Доктор" назвали ТОП-5 правил, как лечить насморк, не рискуя стать зависимым от капель.

1. Не капайте чаще двух раз в сутки

Такие капли не лечат насморк, а лишь снимают отек, сокращая мышечную оболочку мелких сосудов слизистой. Чтобы функция слизистой не нарушилась - перерыв между применением должен быть не менее 10 часов.

2. Используйте гипертонический раствор

Промывание носа раствором с содержанием соли не менее 1% снимет отек и облегчит дыхание.

3. Прогревайте ноги

Горчичники на икры или 10-минутная горячая ванночка для ног обеспечат отток крови к нижним конечностям и снимут отёк не хуже капель.

4. Попробуйте самомассаж крыльев носа

Он улучшит кровообращение в области носа и облегчит дыхание. Массируйте область носовых раковин снаружи, круговыми движениями.

5. Просто переждите!