Что делать, чтобы не болели колени

По словам специалистки, когда суставы уже болят, то поздно пить боржоми, здесь только обезболивающее поможет. Такая история может случается раз в никогда, и в этих случаях остаётся лишь себе посочувствовать. Но если боль в суставах стала постоянным спутником, то придётся принимать кардинальные меры.

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Как объяснила остеопат Ирина Санакоева в разговоре с aif.ru, чтобы суставы не болели, нужно заняться их здоровьем. Это работа не быстрая и не лёгкая, однако она того стоит. Куда лучше поддерживать состояние суставов, чем постоянно покупать специальные мази и таблетки.

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Почему вообще могут болеть колени?

1. Плоскостопие. Из-за неправильного положения стоп вес неравномерно распределяется на суставы, потому они и болят. Если плоскостопие выявили, то нужно делать ежедневную гимнастику для стоп, например, можно катать роллер (лучше взять средней жёсткости). А ещё хорошо бы купить ортопедические стельки. Их, кстати, нужно класть не только в уличную обувь, но и домашнюю.

2. Лишний вес. Если он заметен невооружённым взглядом, то лучше обратиться к эндокринологу, он разберётся, почему на талии осели дополнительные сантиметры, и поможет похудеть. Иногда и 5 кг делают разницу, поэтому лучше начать поскорее.

3. Недостаток воды. Человек на сколько-то там процентов состоит из воды, это слышали все, но почему-то не до всех доходит, что воду эту нужно восполнять. Поэтому бодро пьем водичку, желательно по 30–40 мл на 1 кг массы тела. А если ну никак не лезет, то можно добавлять в водный рацион зелёные и травяные чаи или минералку.

4. Мало жиров. Когда в организм поступают полезные жиры, то выброс желчи стимулирует выработку суставной смазки. Но для этого нужно добавлять продукты с правильными жирами в пищу. Стоит обратить внимание на классику: авокадо, орехи, семена чиа, лососёвые, печень трески и рыбий жир. Если заморачиваться не хочется, то можно и омегу-3 попить. Но есть нюанс — жиры на самом деле ну, жирные, поэтому стоит их употреблять аккуратно, а то из пункта №4 можно стартануть в пункт №2.

5. Слабый мышечный каркас. Накачать суставы не получится, как ни старайся, зато укрепить мышцы, чтобы они смягчали вибрацию и удар по суставам, вполне можно. Каких-то экстремальных занятий не нужно — хватит и статичных с собственным весом. Но если все огрехи устранили, а боль в суставах как была, так и есть, то лучше сходить к ортопеду, вдруг это вообще не первопричина, а симптом другого заболевания. Он заодно поможет и боль снять физиотерапией или уколами. Но если врач пропишет ортез или фиксатор, носить его нужно ровно столько, сколько он сказал, а не постоянно. Иначе сустав так и не восстановится и станет только хуже.