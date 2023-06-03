Какие продукты предотвращают камни в почках

Мочекаменная болезнь — серьезное и опасное заболевание. Оно сопровождается сильной болью и не поддается лечению. У пациентов могут быть рецидивы, но лишь 30% удается навсегда избавиться от болезни.

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При мочекаменной болезни образуется песок, который позднее срастается в камни. Все это сопровождается сильной болью. Симптомы заболевания могут проходить, если камень меняет свое положение, но потом они возвращаются вновь. В материале “Рамблера” — о том, какие продукты предотвращают формирование камней в почках.

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Ученые из клиники Майо предположили, что кальций и калий в рационе могут помочь предотвратить мочекаменную болезнь у тех, кто к ней предрасположен. Они провели исследование, в котором изучили анкеты 411 человек. В них они писали информацию о своем состоянии здоровья, перенесенных заболеваниях, рационе и образе жизни с 2009 по 2018 годы.

Выяснилось, что вероятность появления камней в почках возрастает, если человек употреблял мало жидкости, продуктов с кальцием и калием, а также пил много кофе.

Ученые продолжили исследование и смотрели на то, как развивается мочекаменная болезнь. Те люди, в рационе которых был кальций и калий, приходили к рецидиву мочекаменной болезни, то есть камней в почках у них больше не появлялось.

Они также обратили внимание на количество употребляемой жидкости и отметили, что полезнее всего употреблять чистую воду без примесей, консервантов и других добавок. Те, кто не выпивал дневную норму воды, а вместо этого включал в рацион сладкие и газированные напитки, а также напитки с кофеином, — чаще всего страдали от мочекаменной болезни.

Точно ученые до сих пор спорят о том, сколько воды в день должен выпивать человек. Обычно называется цифра в два литра, но она может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от телосложения, региона обитания, вида жизни, активности и других составляющих рациона.

Также стоит отметить, что больше всего кальция и калия содержится в фруктах. Поэтому людям с высоким риском мочекаменной болезни стоит включить в рацион яблоки, абрикосы, смородину, вишню, апельсины и виноград. Именно летом — самый сезон этих продуктов, поэтому их можно начать включать в свой рацион.