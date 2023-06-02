Россиян предупредили об опасности злоупотребления витаминами

Нутрициолог Антон Брыкин предупредил, что злоупотребление витаминами может привести к опасным последствиям для организма.

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По словам медика, в последнее время наблюдается тенденция активного употребления витаминов среди россиян. Часто без назначения врача. Однако помимо пользы, бесконтрольное употребление БАДов может нанести вред организму, приводит слова медика RT.