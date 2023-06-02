Россиян предупредили об опасности злоупотребления витаминами
Нутрициолог Антон Брыкин предупредил, что злоупотребление витаминами может привести к опасным последствиям для организма.
По словам медика, в последнее время наблюдается тенденция активного употребления витаминов среди россиян. Часто без назначения врача. Однако помимо пользы, бесконтрольное употребление БАДов может нанести вред организму, приводит слова медика RT.
Переизбыток витаминов приводит к гипервитаминозу, вследствие чего микроэлемент накапливается в организме и ведет к нарушению работы органов. Наиболее опасными в избытке являются витамины A, D, E и K.