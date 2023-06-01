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Хирург предупредил об опасности вина для мужчин

Увлечение вином и другим алкоголем пагубно влияет на мужскую репродуктивную систему, предупредил хирург Александр Умнов. Об опасности спиртного для мужчин и их будущих детей он рассказал в беседе с News.ru.

Хирург предупредил об опасности вина для мужчин
© Lenta.ru

По его словам, спиртное нарушает кровообращение в половых органах, что ухудшает питание созревающих сперматозоидов. Вследствие этого, продолжил хирург, в организме пьющего мужчины увеличивается число так называемых аномальных сперматозоидов, которые в норме составляют примерно четверть общего объема.

«Под действием алкоголя их число повышается как минимум вдвое. Оплодотворение женской яйцеклетки аномальным сперматозоидом влечет за собой тяжелые последствия — ребенок может родиться с пороками развития», — предупредил Умнов, называющий зачатие и алкоголь несовместимыми вещами.

Под действием вина, продолжил Умнов, ухудшается состояние мужских семенников: уменьшаются их вес, каналы, по которым выводятся уже созревшие сперматозоиды во время эякуляции, становятся более узкими, а концентрация подвижных сперматозоидов со временем сокращается.

«И еще. Доказано, что употребление вина вызывает повышение синтеза гонадотропных гормонов, что подавляет синтез тестостерона в яичках», — заключил врач.

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