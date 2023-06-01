Почему нельзя худеть с помощью слабительных

«Очень страшно видеть в интернете советы о том, как можно похудеть с помощью каких-либо соков или препаратов. К сожалению, люди не хотят в корне разбираться с проблемой лишнего веса и ищут сомнительные рекомендации, которые могут привести к серьёзным последствиям», — добавила врач.