Почему нельзя худеть с помощью слабительных
Врач-терапевт Алёна Береговая рассказала, что попытки похудеть с помощью слабительных могут стать причиной нарушений в работе кишечника. Об этом пишет «Почему болит».
Бесконтрольный приём слабительных препаратов приводит к ухудшению перистальтики кишечника, когда он уже не работает без дополнительной помощи. Кроме того, таблетки могут стать причиной развития геморроя, синдрома раздражённого кишечника, вызвать нарушение стула и метеоризм, а от клизм страдает микрофлора, поскольку вымываются полезные бактерии.
- нарушение пищеварения;
- быстрая утомляемость;
- упадок сил;
- снижение работоспособности.
Береговая подчеркнула, что эффект лёгкости, который получают худеющие «на таблетках» — временный. Организм компенсирует стресс при помощи еды и преобразовывает пищу в жир, что приводит к избытку массы тела.
«Очень страшно видеть в интернете советы о том, как можно похудеть с помощью каких-либо соков или препаратов. К сожалению, люди не хотят в корне разбираться с проблемой лишнего веса и ищут сомнительные рекомендации, которые могут привести к серьёзным последствиям», — добавила врач.