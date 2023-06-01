$80.99+0.3186.50-0.01

Почему нельзя худеть с помощью слабительных

Врач-терапевт Алёна Береговая рассказала, что попытки похудеть с помощью слабительных могут стать причиной нарушений в работе кишечника. Об этом пишет «Почему болит».

Почему нельзя худеть с помощью слабительных
© Клопс.Ru

Бесконтрольный приём слабительных препаратов приводит к ухудшению перистальтики кишечника, когда он уже не работает без дополнительной помощи. Кроме того, таблетки могут стать причиной развития геморроя, синдрома раздражённого кишечника, вызвать нарушение стула и метеоризм, а от клизм страдает микрофлора, поскольку вымываются полезные бактерии.

Со временем от частого приёма слабительных могут развиться:
  • нарушение пищеварения;
  • быстрая утомляемость;
  • упадок сил;
  • снижение работоспособности.

Береговая подчеркнула, что эффект лёгкости, который получают худеющие «на таблетках» — временный. Организм компенсирует стресс при помощи еды и преобразовывает пищу в жир, что приводит к избытку массы тела.

«Очень страшно видеть в интернете советы о том, как можно похудеть с помощью каких-либо соков или препаратов. К сожалению, люди не хотят в корне разбираться с проблемой лишнего веса и ищут сомнительные рекомендации, которые могут привести к серьёзным последствиям», — добавила врач.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий