Геронтологи: возраст — не помеха для сложных операций

"Лечение пациентов продвинутого возраста, старше 80 лет, для нас стало рутиной, - рассказал "Российской газете" заведующий отделением ортопедии РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач травматолог-ортопед Иван Сиротин. - Вот только один из многочисленных примеров. Недавно к нам поступил мужчина 85 лет с болями в области тазобедренных суставов, которые мучали его длительное время. Пациенту был диагностирован коксартроз 4-ой, то есть последней, стадии. Заболевание вызывает разрушение хряща с разрастанием костных тканей, человеку становится трудно передвигаться, он испытывает постоянные боли, что значительно снижает качество жизни. Требовалось оперативное вмешательство. В связи с этим мужчине было назначено расширенное обследование на предмет сопутствующих патологий, которые могли бы вызвать осложнения после операции. Пациента вела целая команда специалистов - кардиологи, неврологи, урологи, гериатры. В итоге были выявлены старческая астения, распространённый атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, бронхиальная астма, недостаточность кровообращения, хроническая болезнь почек, а также инфаркт миокарда и шунтирование коронарных артерий в анамнезе. По всем этим заболеваниям мы провели подготовительное лечение".