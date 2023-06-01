Геронтологи: возраст — не помеха для сложных операций
Противопоказанием к проведению высокотехнологичных операций у пожилых пациентов со множественными заболеваниями может быть только их состояние, а возрастных ограничений не существует. Об этом рассказали "Российской газете" в Российском геронтологическом научно-клиническом центре РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.
О том, что врачи не могут отказывать в сложной помощи пациенту только на основании того, что он находится в преклонном возрасте, на недавнем Всероссийском Конгрессе по геронтологии и гериатрии говорил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
При этом лечение таких коморбидных (то есть со множеством патологий) больных требует особого подхода - с участием врачей разных специальностей.
Самые частые операции, которые делают таким пациентам - эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов, операции на кистях рук, корригирующие остеотомии, радиочастотные аблации, хирургическое лечение аденомы простаты и другие.
"Лечение пациентов продвинутого возраста, старше 80 лет, для нас стало рутиной, - рассказал "Российской газете" заведующий отделением ортопедии РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач травматолог-ортопед Иван Сиротин. - Вот только один из многочисленных примеров. Недавно к нам поступил мужчина 85 лет с болями в области тазобедренных суставов, которые мучали его длительное время. Пациенту был диагностирован коксартроз 4-ой, то есть последней, стадии. Заболевание вызывает разрушение хряща с разрастанием костных тканей, человеку становится трудно передвигаться, он испытывает постоянные боли, что значительно снижает качество жизни. Требовалось оперативное вмешательство. В связи с этим мужчине было назначено расширенное обследование на предмет сопутствующих патологий, которые могли бы вызвать осложнения после операции. Пациента вела целая команда специалистов - кардиологи, неврологи, урологи, гериатры. В итоге были выявлены старческая астения, распространённый атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, бронхиальная астма, недостаточность кровообращения, хроническая болезнь почек, а также инфаркт миокарда и шунтирование коронарных артерий в анамнезе. По всем этим заболеваниям мы провели подготовительное лечение".
Когда состояние пациента было стабилизировано, состоялась операция.
"Через несколько часов после хирургического лечения пациент уже делал упражнения лечебной физкультуры для скорейшего восстановления, а на следующий день начал ходить с опорой на костыли. Через три дня после операции он прекрасно себя чувствовал и был переведен на амбулаторное наблюдение. Таким образом, возраст не является противопоказанием к сложным операционным вмешательствам. Самое главное - это грамотная подготовка пациентов продвинутого возраста к высокотехнологичному лечению", - заключил Иван Сиротин.