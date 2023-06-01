Спазм мышц можно убрать массажами и физиотерапией

Мышечный зажим, или спазм, — дело житейское и с кем только ни происходит, достаточно просто провести длительное время в неудобной позе или получить травму на тренировке. Но обычно он довольно быстро проходит, и никаких лишних движений делать не нужно.

© unsplash.com

А вот что делать, если боль не прекращается, рассказал «Секрету» травматолог-ортопед Владимир Науменко.

Видео дня

«Мышечный спазм — это сокращение мышцы, которое не контролируется нами, оно неприятное и болезненное. Мы это наблюдаем после травмы, тренировки и прочего», — объяснил травматолог-ортопед и кистевой хирург сервиса DocMa Владимир Науменко.

Оно быстро проходит без лечения и последствий, да только не всегда. Если боль продолжается, то это уже не простой зажим, а миофасциальный синдром. Именно он наступает, когда проснулся наутро со скрипящей шеей или отошёл от ноутбука после рабочего дня с ломотой в спине, которые длятся днями. Мышца находится в тонусе, болит и мешает жить.

С такими симптомами хорошо бы обратиться в поликлинику к ортопеду, но есть нюанс. После 45 лет россияне просто потоком несутся в больницу с болью то тут то там, и это при том, что в очереди часто сидят ещё и старички с остеохондрозом. Всем надо к специалисту, а он на смене один и часов в сутках у него всего 24. И, чтобы не торчать в очередях, многие россияне прибегают к альтернативным методам.

Адепты народной медицины что только ни делают, у них есть совершенно дикие мануальные техники, растяжки с подвешиванием за голову, «стук молотком», хиджама и прочее. А в причины такой боли они записывают и стресс, и зависть, и плохие отношения с мамой, и маленькую зарплату. Это очень удобно — так пациент не знает ни причины боли, ни способ лечения, поэтому делать можно что угодно. Однако на деле всё проще и сложнее одновременно, объясняет ортопед.

Миофасциальный синдром (МФС) обычно появляется из-за целого комплекса факторов, и не все из них до сих пор понятны врачам. Что точно известно — боль возникает из-за тонуса мышцы и нарушений в её работе.

Что приводит к МФС:

постоянное сидячее или стоячее положение,

неудобная или одна и та же поза,

рутинная работа.

«Из-за этого одна категория мышц постоянно находится в сокращённом положении и в мышце формируется болевой очаг — триггер», — рассказал специалист.

Но раз болит мышца, то и работать при лечении приходится с ней. Ложится это на плечи реабилитолога.

Чтобы убрать синдром, он выполняет:

расслабляющие упражнения и техники;

массаж;

ударно-волновую терапию;

работу с триггерными точками;

уколы обезболивающего, если случай очень тяжёлый и болезненный.

Если тема для вас больная во всех смыслах, то Науменко посоветовал уделить время профилактике, чтобы потом не выделять его на лечение.

Для этого можно делать физические упражнения, соблюдать режима труда и отдыха и прочее. На самом деле можно поговорить с реабилитологом и он даст все рекомендации. А для любителей всё погуглить ортопед дал разъяснение, почему одни пишут про мышечный спазм, а другие — про зажим.

«И то, и другое — сокращение мышцы. Просто для скелетных мышц (это наша спина, бицепс, мышцы бедра и прочее) мы чаще используем понятие "зажим" , а для гладкой мускулатуры (это мышцы нашего пищевода, желудка, кишечника и прочее) мы используем понятие "спазм". Это вопрос привычки», — признался он.