Эксперт рассказала, как избежать боли в суставах после 40 лет

Эксперт по физической реабилитации Евгения Филиппова рассказала об упражнениях, которые помогут сохранить здоровье суставов в пожилом возрасте.

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«Чтобы сохранить хорошее состояние суставов, важно следить за своим здоровьем в целом», – заявила Филиппова.

С возрастом хрящевая ткань утрачивает свою гибкость и эластичность, а из-за уменьшения количества жидкости в суставах появляются проблемы с подвижностью и боли. Избавиться от неприятных ощущений и держать суставы в тонусе помогает физическая активность. В первую очередь это ходьба, пилатес и тренировки с отягощением.

После 40 лет важно регулярно выполнять несколько упражнений. Врач посоветовала приседать на одной ноге, опираясь на стену, разгибать позвоночник, выполнять ягодичный мост и упражнение «кошка» в виде прогиба и выгибания спины из положения стоя на коленях с опорой руками на пол. Также хорошо работают боковые наклоны, попеременный подъем и вытягивание рук и ног из положения лежа на спине.