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5 дневных привычек, которые избавят от бессонницы

Приятное постельное белье, прохлада, темнота и тишина — что еще нужно, чтобы сладко уснуть? Правильно провести день!

5 дневных привычек, которые избавят от бессонницы
© Super.ru

Выходить на свет

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Солнечный свет важен для циркадного ритма, поэтому надеемся, вам не приходится проводить целые сутки в полумраке. Естественное освещение днем и минимум яркого света вечером — важный нюанс для поддержания здоровой смены периодов сна и бодрствования. Нормальный световой режим улучшит качество вашего сна и сделает его длиннее. Еще в 90-х ученые доказали: солнечный свет положительно воздействует на сон людей и сокращает время засыпания на 83%.

Пить кофе только по утрам

Скорее всего, вы уже отказались от кофе перед сном, так как знаете о бодрящем действии кофеина. Но не стоит забывать, что это вещество задерживается в организме надолго. По меньшей мере за шесть часов до сна нужно прекратить употребление напитков с природным стимулятором. Кофе (ровно как и чай) может ухудшить качество сна даже тем, у кого нет проблем с засыпанием, так что лучше его пить утром.

Бодрствовать весь день

Когда бессонница вас измучила, может показаться, что любой шанс немного вздремнуть должен быть использован. Но если вы регулярно спите в течение дня и так же регулярно не можете уснуть ночью, первое, что стоит попробовать, — активничать с утра до вечера. В общем, если клонит в сон после обеда, держитесь от подушки подальше. Может, короткая прогулка вас взбодрит? К слову, на работе дневной сон может сказаться не лучшим образом: спросонья сложнее думается. Да и сонливость в течение дня после такого перерыва может только возрасти.

Тренироваться в «свое» время

С одной стороны, доказано, что физические упражнения улучшают качество сна, с другой — далеко не все готовы согласиться с выводом ученых. Кого-то интенсивная тренировка на ночь глядя только взбодрит. Так что в этом отношении следует прислушаться к себе: отключаетесь после физической активности — занимайтесь перед сном, не можете сомкнуть глаз — по утрам.

Пить безалкогольные напитки

Если вас когда-либо клонило в сон после алкоголя, этот пункт может показаться странным. Но никаких противоречий в действии алкогольных напитков на сон нет. Дело в том, что они влияют на естественную выработку мелатонина в организме, который регулирует ваш циркадный ритм. Алкоголь сбивает организм с толку: возникает иллюзия глубокого сна и путаница с фазами. В результате мозг пробуждается посреди ночи, а наутро после таких приключений вы чувствуете усталость.

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