Вещество, недостаток которого повышает утомляемость

Психиатры из Мичиганского университета установили, что дефицит железа может усугубить такие состояния, как депрессия, тревожность и беспокойство. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Current Psychiatry.

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Железо – важнейшее питательное вещество, необходимое для поддержания функционирования организма в целом и нервной системы. Людям с психическими расстройствами рекомендуются сдавать тесты на ферритин. Это белок, в составе которого железо запасается в тканях. По его содержанию врачи могут судить о дефиците или переизбытке железа в организме. Такие тесты дают более точную информацию, чем стандартные анализы на содержание железа или гемоглобина.

Авторы работы провели обзор предыдущих исследований, посвященных этой теме. В результате они установили, что прием добавок железа привел к улучшению настроения и снижению утомляемости даже у тех, у кого не было ярко выраженного дефицита железа.