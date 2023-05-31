4 самые частые ошибки, которые совершают люди при вызове скорой

Когда приходится обращаться за экстренной медицинской помощью, люди нередко подвергаются панике и совершают необдуманные действия. В некоторых случаях эти действия могут обернуться летальным исходом, ведь порой счет идет на минуты.

© Unsplash

От действий пациента или людей, его окружающих, напрямую зависит исход ситуации. Именно поэтому важно знать, чего не стоит делать, вызывая скорую помощь.

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Звонить родственникам

Если вам или кому-то рядом с вами резко стало плохо, не нужно тотчас звонить родственникам и другим близким. Прежде всего нужно обратиться в скорую помощь по номеру 103. Оператор экстренной помощи оценит серьезность ситуации и объяснит, что делать в ожидании медиков. Позвонить близким или друзьям можно уже после того, как вы вызвали скорую.

Везти человека в больницу самостоятельно

В кино часто можно увидеть, как герои мчатся на своем авто в больницу, и медики тут же оказывают помощь больному. Однако в реальной жизни такого не бывает. Приехав в больницу самостоятельно, вы лишь потратите драгоценное время, пытаясь попасть на территорию учреждения.

Кроме того, машины скорой помощи оснащены серьезным оборудованием, которое позволяет приступить к лечению еще в пути. И наконец, в некоторых случаях пациенту необходима особая транспортировка, которую можно доверить только врачам скорой помощи.

Оставлять пациента в приемном покое

Если вы сопровождаете пациента, его нельзя оставлять в приемном покое без наблюдения. Вам необходимо дождаться госпитализации или иных действий врачей, чтобы знать наверняка – о больном позаботятся. Кроме того, пациенту может потребоваться помощь близких в подписании тех или иных документов или на стадии оформления лечения.

Забывать зарядку для телефона и документы