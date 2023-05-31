4 самые частые ошибки, которые совершают люди при вызове скорой
Когда приходится обращаться за экстренной медицинской помощью, люди нередко подвергаются панике и совершают необдуманные действия. В некоторых случаях эти действия могут обернуться летальным исходом, ведь порой счет идет на минуты.
От действий пациента или людей, его окружающих, напрямую зависит исход ситуации. Именно поэтому важно знать, чего не стоит делать, вызывая скорую помощь.
Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
Звонить родственникам
Если вам или кому-то рядом с вами резко стало плохо, не нужно тотчас звонить родственникам и другим близким. Прежде всего нужно обратиться в скорую помощь по номеру 103. Оператор экстренной помощи оценит серьезность ситуации и объяснит, что делать в ожидании медиков. Позвонить близким или друзьям можно уже после того, как вы вызвали скорую.
Везти человека в больницу самостоятельно
В кино часто можно увидеть, как герои мчатся на своем авто в больницу, и медики тут же оказывают помощь больному. Однако в реальной жизни такого не бывает. Приехав в больницу самостоятельно, вы лишь потратите драгоценное время, пытаясь попасть на территорию учреждения.
Кроме того, машины скорой помощи оснащены серьезным оборудованием, которое позволяет приступить к лечению еще в пути. И наконец, в некоторых случаях пациенту необходима особая транспортировка, которую можно доверить только врачам скорой помощи.
Оставлять пациента в приемном покое
Если вы сопровождаете пациента, его нельзя оставлять в приемном покое без наблюдения. Вам необходимо дождаться госпитализации или иных действий врачей, чтобы знать наверняка – о больном позаботятся. Кроме того, пациенту может потребоваться помощь близких в подписании тех или иных документов или на стадии оформления лечения.
Забывать зарядку для телефона и документы
Отправляясь в больницу, важно взять с собой документы и зарядку от телефона, а также пауэрбанк. О документах люди забывают реже, а вот о зарядке весьма часто. Однако это необходимая вещь, которая позволит оставаться на связи –невозможно предугадать, что и в какой момент понадобится пациенту.