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Яблоки, ягоды и чай могут предупредить возрастную потерю памяти

Всё потому, что в них содержится большое количество флавоноидов.

Яблоки, ягоды и чай могут предупредить возрастную потерю памяти
© Секрет Фирмы

Три года шёл эксперимент с участием 3562 человек в возрасте около 71 года. И по результатам его стало ясно: у тех, кто регулярно употреблял флавоноиды в больших количествах, функция памяти гиппокампа, включая создание кратковременной памяти, была лучше, чем у тех, кому давали плацебо.

Выяснилось, что ежедневное употребление 500 мг флавоноидов способно благотворно влиять на функцию памяти у пожилых людей. А вот на тех, у кого изначально нет их дефицита, этот допинг никак не отражается. По словам завкафедрой питания и профилактической медицины Королевского университета Белфаста профессора Эдин Кэссиди, доза, необходимая для улучшения здоровья мозга, легко достижима.

«Например, одна кружка чая, шесть плиток тёмного шоколада, пара порций ягод и яблок вместе обеспечат около 500 мг флавоноидов», — отметила она.

При этом не все эксперты приняли результаты исследования. Так, Карл Ходжеттс, старший преподаватель когнитивной нейробиологии в Лондонском университете Ройал Холлоуэй не согласился с выводом о том, что добавки флавоноидов влияют на функцию гиппокампа, так как убедиться в этом можно только при помощи МРТ.

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