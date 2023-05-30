Назван эффективный способ снятия стресса
Cтресс можно снять при помощи тишины и темноты. Об этом рассказала физиотерапевт Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Светлана Малиновская.
По словам специалиста, польза тишины доказана уже давно. Она не только помогает снять напряжение, но и улучшает работу мозга. Для снятия нервного напряжения стоит посидеть в темной прохладной комнате или полумраке. Таким образом можно успокоиться, привести мысли в порядок.
Малиновская пояснила, что когда нет света, фоторецепторы глаз не посылают в мозг никакой реакции, а нервная система отдыхает и «перезагружается».
Врач также напомнила, что обязательно нужно спать в полной темноте. Летом лучше купить светонепроницаемые шторы, передает Общественная служба новостей.