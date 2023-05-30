Гастроэнтеролог рассказал о пользе ферментированных закусок

В последнее время специалисты все чаще говорят о пользе ферментированных закусок. По словам гастроэнтеролога и гепатолога Сергея Вялова, такие продукты, действительно, благотворно влияют на работу кишечника.

«С точки зрения науки, ферментирование - это процесс превращения углеводов в спирты и диоксид углерода или органические кислоты. Полезно ли это для здоровья? Да», - подчеркнул врач в своем Телегарм-канале.

Вялов уточнил, что такие продукты помогают улучшить перистальтику кишечника, поддерживая вместе с тем микрофлору и очищая орган от шлаков. Правда, рассказал эксперт, это работает только в тех случаях, когда кишечник здоров.