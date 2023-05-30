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3 часа назад

Гастроэнтеролог Вялов рассказал о пользе для кишечника ферментированных закусок

runews24.ru

В последнее время специалисты все чаще говорят о пользе ферментированных закусок. По словам гастроэнтеролога и гепатолога Сергея Вялова, такие продукты, действительно, благотворно влияют на работу кишечника.

Гастроэнтеролог рассказал о пользе ферментированных закусок
Фото: Runews24Runews24

«С точки зрения науки, ферментирование - это процесс превращения углеводов в спирты и диоксид углерода или органические кислоты. Полезно ли это для здоровья? Да», - подчеркнул врач в своем Телегарм-канале.

Вялов уточнил, что такие продукты помогают улучшить перистальтику кишечника, поддерживая вместе с тем микрофлору и очищая орган от шлаков. Правда, рассказал эксперт, это работает только в тех случаях, когда кишечник здоров.

Вылечить больной кишечник с помощью ферментированных овощей невозможно, подчеркнул он.

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