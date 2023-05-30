«Оптимальная нагрузка»: как правильно слушать музыку в наушниках, чтобы не испортить слух
Наружные наушники наиболее безопасны для слуха. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-отоларинголог Мария Лазарева.
По ее словам, самыми безопасными наушниками являются те, которые надевают сверху на голову. А вот те, что ставятся в ухо, — самые вредные.
— Наружные наушники не могут нанести внутреннюю травму слуховому проходу. Наушники-затычки, особенно с вакуумными накладками, могут повредить ушную раковину. Кроме того, такие наушники могут занести инфекцию. За их чистотой необходимо тщательно следить, — сказала она.
Специалист предупредила, что частое прослушивание музыки на большой громкости снижает слух. Кроме того, прослушивание музыки в помещениях с избыточным шумом негативно отражается на работе слухового аппарата. Например, для поездок в метро лучше использовать наушники с шумоподавлением.
Отоларинголог объяснила, какой уровень громкости и время прослушивания музыки не навредит слуху.
— Я рекомендую слушать музыку или смотреть фильмы через наушники на среднем уровне громкости не более двух часов в день. Это оптимальная нагрузка на слуховой аппарат, которая не приведет к проблемам со здоровьем. Иначе слух постепенно начнет снижаться, — предупредила она.
Оториноларинголог-сурдолог Мария Лалаянц рассказала, как вовремя заметить нарушения слуха у ребенка. По ее словам, если ребенок долго молчит, его первым делом надо показать сурдологу. Тугоухость врач может обнаружить только при общении с пациентом или при наблюдении за его слухоречевым поведением. Эксперт отметила, что на слух негативно влияет шум большого города, а также прослушивание музыки в наушниках на повышенной громкости.